Четверг, 25 января 2018

В Японском море пропало рыболовецкое судно “Восток”. Об этом сообщает Интерфакс. На борту находился 21 человек; все – жители Сахалина.

Судно следовало из южнокорейского порта Тонхэ в Холмск на Сахалине – как уточняет РИА “Новости”, после ремонта. В 4:32 утра по Владивостоку (21:32 среды по Москве) в 200 километрах к югу от мыса Гамова, Приморский край, сработал аварийный буй “Востока”. Попытки выйти с командой на связь успехом не увенчались.

МЧС и береговая охрана начали спасательную операцию, однако пока ни одного человека с “Востока” не нашли. Команда танкера Fisk, проходившего мимо, обнаружила три спасательных жилета, бытовые предметы и аварийный буй, но никого из людей замечено не было.

По предварительной информации, “Восток” попал в 4-5-балльный шторм при ветре 24 метра в секунду. “Волна накрыла судно, а из-за сильного ветра оно не смогло устоять на поверхности воды и перевернулось”, – заметил Интерфаксу некий источник в международных службах морского поиска.

Как предположил собеседник агентства, судно развалилось на части, а у команды не оказалось времени на то, чтобы воспользоваться спасательными плотами.

Шансы на спасение, добавил источник, у потерпевших кораблекрушение нулевые, поскольку вода в море ледяная. С другой стороны, из-за шторма спасательные суда не могут подойти близко к месту крушения.

Дальневосточное управление СКР на транспорте открыло дело по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Такое обвинение предусматривает до семи лет колонии.