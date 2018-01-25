Четверг, 25 января 2018

За прошлый год реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,7 процента по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Падение наблюдается четвертый год подряд. В 2014 году доходы российского населения сократились на 0,7 процента, в 2015-ом – на 3,2. В 2016 году было зафиксировано падение на 5,8 процента.

В 2017 году только в январе реальные доходы россиян показали рост. Тогда этот показатель увеличился на 8,8 процента по сравнению с первым месяцем 2016 года. Произошло это после того как правительство решило выплатить пенсионерам по 5 тысяч рублей в виде компенсации за отказ от полноценной индексации пенсии в 2016 году. Зафиксированный в январе рост стал первым случаем повышения доходов после 26 месяцев падения.

В 2017 году среднемесячная номинальная зарплата работников организаций, по данным Росстата, составила 39085 рублей, что на 7,2 процента больше, чем в 2016 году. Реальная заработная плата по сравнению с прошлым годом также выросла на 3,4 процента.

Данные Росстата расходятся с прогнозом правительства. В конце августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ведомство прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения в базовом сценарии на 2017 год до 1,2 процента.

В мае прошлого года холдинг “Ромир” опубликовал исследование, согласно которому очищенные от инфляции расходы россиян в апреле 2017 года оказались самыми низкими за последние пять лет. “Можно говорить о том, что россияне вернулись к режиму экономии, – отмечали в “Ромире”. – Качественный состав потребительской корзины в апреле тоже изменился. Так, доля продуктовых категорий в общей корзине потребителей выросла до 57 процентов после 52 в марте и 50 в феврале. Таким образом, можно говорить об экономии на непродовольственных товарах”.

В июне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому каждому десятому россиянину не хватает денег на покупку продуктов питания. Еще 29 процентов опрошенных заявили, что у них нет средств на покупку одежды. Таким образом, в разряд бедных попадает 39 процентов россиян. Это максимальный показатель за последние восемь лет. Выше эта суммарная доля была только в мае 2009 года, достигнув тогда 41 процента. В самом тяжелом положении находятся пожилые люди. Среди респондентов пенсионного возраста 54 процента признали себя бедными.