Четверг, 25 января 2018

В петербургской больнице в четверг утром умерла певица Людмила Сенчина. Об этом сообщает Интерфакс. Причиной смерти 67-летней певицы стала болезнь, продолжавшаяся полтора года.

Сенчина родилась в декабре 1950 года в селе Кудрявцы на Николаевщине. В 1970-м окончила музучилище при Ленинградской консерватории.

Популярность получила уже в начале 1970-х годов. Тогда же снялась в нескольких кинофильмах. В конце 1970-х – начале 1980-х неоднократно становилась лауреатом телевизионного конкурса “Песня года”.

В числе известных песен в исполнении певицы – “Золушка”, романс из кинофильма “Дни Турбиных” “Белой акации гроздья душистые”, “Полынь”, “Добрая сказка”.

В 2006 году Сенчина в Белоруссии участвовала в концертах в поддержку Александра Лукашенко. В августе 2011-го в Петербурге приняла участие в митинге-концерте за переход губернатора Валентины Матвиенко в Совфед.

11 марта 2014 года подписала обращение деятелей культуры к Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма.