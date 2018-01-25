Четверг, 25 января 2018

В Ульяновске двое неизвестных обстреляли из пневматического пистолета пятиклассников лицея № 20. Об инциденте, произошедшем еще в субботу, стало известно лишь теперь, после предельно краткого сообщения на сайте регионального УМВД.

Пострадавших не было.

Как передает РБК со ссылкой на директора лицея Зою Борисову, 20 января после уроков трое мальчиков и девочка катались с горки, ожидая, пока за ними приедут родители. В один момент за забором школы остановились двое молодых людей 18-20 лет. Один из них достал пистолет. “При этом он сказал, как говорит один из детей, что “вам придет конец”, а по словам другого ребенка, что “мы вас убьем”, – цитирует издание слова директора.

Стрелявший в детей не попал. Школьники убежали в здание и рассказали о нападении охраннику. Тот вызвал вневедомственную охрану – подразделение Росгвардии. Силовики, рассказала Борисова, прибыли уже через 5 минут.

Между тем один из учеников лицея сообщил несколько иную информацию. По его словам, нападавшие были моложе – не взрослые, а еще подростки. Также из слов ученика следует, что по пятиклассникам и по территории школы вообще виновники инцидента не стреляли – дети лишь “приняли стрельбу на свой счет”.

Лицеист добавил, что росгвардейцы уже в субботу разыскивали в районе школы всех подростков, подпадающих под описание, которое дали пятиклассники.

В четверг, сообщила РБК одна из школьниц, в лицей явились полицейские. Они опрашивают пятиклассников.

Дело пока не возбуждено. На сайте УМВД сообщается лишь о проверке по факту инцидента.

15 января в Перми двое учеников школы № 127 устроили поножовщину. Пострадали около 15 человек; у некоторых тяжелые ранения.

Преступление получило широкий резонанс и вызвало серию подобных инцидентов. 17 января в школе поселка Смольное Челябинской области один девятиклассник ударил ножом другого. 19 января в Улан-Удэ девятиклассник школы № 5 в военгородке Сосновый Бор напал с коктейлем Молотова и топором на семиклассников и учительницу. Затем он попытался совершить самоубийство. Кроме нападавшего пострадали семь человек; некоторые находились в тяжелом состоянии. В среду СКР объявил об аресте двух подростков – предполагаемых соучастников нападавшего.

Волна насилия затронула и аннексированный Крым. 18 января “Крым.Реалии” передали, что семиклассник симферопольской гимназии № 1 выстрелил из пневматического пистолета в ногу ученику пятого класса.