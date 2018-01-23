Вторник, 23 января 2018

Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД в ходе компьютерно-технической экспертизы не нашли никаких доказательств причастности математика Дмитрия Богатова к инкриминируемым ему призывам к терроризму и попытке организации массовых беспорядков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

“Следователи накануне ознакомили защиту с результатами компьютерно-технической экспертизы, которая длилась восемь месяцев. В результате исследования изъятых у математика Богатова ноутбуков и флеш-карт эксперты МВД подтвердили, что ни на одном из личных устройств, обнаруженных в квартире Богатова, не было обнаружено никаких противоправных материалов и доказательств, связывающих его с инкриминируемыми преступлениями”, – сказал источник. Таким образом, отметил он, в ближайшее время следствие должно снять с него все обвинения.

Подтверждение невиновности Богатова “было всего лишь делом времени, а результаты компьютерно-технической экспертизы для защиты очевидны”, отметил адвокат математика, ведущий юрист общественной организации “Роскомсвобода” Саркис Дарбинян. “Довольно печально, что пришлось более трех месяцев держать человека в СИЗО и еще пять месяцев под домашним арестом, чтобы в результате выяснить полную непричастность Богатова к размещенным постам и инкриминируемым преступлениям. И это несмотря на то, что у него было железобетонное алиби”, – сказал адвокат.

По словам Дарбиняна, он будет добиваться реабилитации Богатова после снятия с него обвинений. “После того, как эксперты авторитетного для российского следствия учреждения подтвердили отсутствие хоть каких-либо цифровых доказательств его причастности к совершенным деяниям, мы будем настаивать на скорейшем снятии всех обвинений с нашего подзащитного и его полной реабилитации за довольно сложное время, которое ему пришлось пережить из-за некомпетентности тех, кто это дело вообще против него возбудил”, – подчеркнул адвокат. От дальнейших комментариев Дарбинян отказался в связи с подпиской о неразглашении.

25-летнему Богатову, преподавателю математики в Московской финансово-юридической академии, вменяются призывы к участию в протестах 2 апреля. Согласно фабуле дела, 29 марта математик с аккаунта, ведущегося под именем Айрат Баширов, опубликовал во “Вконтакте” следующее сообщение: “2 апреля на Красной площади. На хуй согласования. Тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт, ацетон – по возможности”. Как утверждалось, запись была сделана с IP-адреса квартиры обвиняемого.

Сам Богатов настаивает, что на момент вменяемой ему публикации дома не находился. Его адвокаты указывали, что публикации от имени Айрата Баширова распространялись с нескольких IP-адресов и лишь один из них соответствует квартире обвиняемого. Кроме того, отмечала защита, этот IP-адрес принадлежал выходному узлу сети Tor, поэтому написать сообщение мог любой пользователь анонимной сети, подключившийся к узлу.

При этом после задержания Богатова пользователь, имеющий доступ к аккаунту “Айрат Баширов”, взял на себя ответственность за публикацию вмененного математику поста. Пользователь рассказал, что живет в США, знаком с Богатовым не был, но может документально подтвердить, что тот не причастен к публикации.

В ночь на 6 апреля Богатова задержали. Математику вменили часть 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), предусматривающую до двух лет колонии. Однако 7 апреля судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов отказал в аресте задержанного. Он указал, что согласно части 1 статьи 108 УПК (заключение под стражу) арест подозреваемых по делам о преступлениях небольшой тяжести – то есть таких, за которых УК предусматривает не более трех лет, – не допускается.

Несмотря на это решение, задержанного не освободили. Вместо этого дело Богатова переквалифицировали, предъявив математику обвинение по части 1 статьи 30 – части 1 статьи 212 (приготовление к организации массовых беспорядков) и части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму через интернет). Максимальное наказание по первому обвинению – семь с половиной лет колонии, по второму – семь лет. 10 апреля тот же судья Найденов отправил Богатова в СИЗО.

24 июля Богатова перевели под домашний арест. Последний раз эта мера пресечения была продлена до 31 января 2018 года.