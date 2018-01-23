Вторник, 23 января 2018

Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону) под председательством Алексея Магомадова приговорила 24-летнего ростовчанина Абдурахима Мухидинова к 10 годам строгого режима по делу о терроризме. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Уроженец Таджикистана Мухидинов был объявлен виновным по части 1 статьи 30 – части 2 статьи 205.5 (приготовление к участию в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 205.1 УК (содействие терроризму).

Согласно фабуле дела, с марта по 1 июня 2017 года Мухидинов готовился к отъезду в Афганистан, чтобы присоединиться к действующему там подразделению “Исламского государства”. Как утверждается, осужденный сообщил по интернету свои данные вербовщику, согласовал с ним маршрут поездки – через Армению и Иран – и купил себе камуфляж и берцы.

Кроме того, заявляется в деле, с 23 по 31 мая Мухидинов, общаясь в интернете с неким знакомым, убеждал его также примкнуть к ИГ.

1 июня фигурант был задержан в ростовском аэропорту, когда проходил погранконтроль перед посадкой на самолет в Ереван.

В суд дело поступило 21 декабря. Слушания продолжались с 9 января; весь процесс, включая оглашение приговора, занял пять заседаний.

Как рассказал адвокат осужденного Станислав Ходырев, его подзащитный полностью признал вину, а приговор обжаловать не намерен.

В июле 2015 года коллегия СКОВСа под председательством Магомадова присудила второй пожизненный срок командиру ингушского подполья Али Тазиеву (Магасу), в январе 2016-го – 4 года общего режима дагестанскому имаму Адаму Абдураеву, в июле 2017-го – 15 лет строгого режима обвиненному в причастности к подполью дагестанцу Хайрулле Асхабалиеву, в августе того же года – 10 лет строгого и 8 лет общего режима соответственно ростовчанину Максиму Смышляеву и украинцу Артуру Панову по сфабрикованному делу о подготовке теракта в Ростове.

Как рядовой член судейских коллегий Магомадов участвовал в вынесении еще целого ряда неправосудных приговоров, в частности дагестанцу Абдурахману Усманову (16 лет строгого режима по делу об участии в сирийской войне на стороне ИГ), махачкалинскому активисту Хирамагомеду Магомедову (9 лет строгого режима по делу о терроризме и подготовке захвата власти), украинцу Алексею Сизоновичу (12 лет строгого режима по обвинению в подготовке взрыва в Ростовской области).