Среда, 24 января 2018

Алексей Навальный выступил на заседании Большой палаты Европейского суда по правам человека, которая должна решить, есть ли политический мотив в его административных наказаниях за участие в публичных акциях. Об этом политик сообщил на своем сайте.

Навальный хочет доказать, что российские власти нарушали статью 18 Европейской конвенции по правам человека (пределы использования ограничений в отношении прав), назначая аресты и штрафы после задержаний на митингах. “Сами эти дела мы выиграли, но вот сейчас требуем признания этой самой 18-й статьи, а правительство России (делегация аж из восьми человек) в свою очередь всеми силами пытается сделать, чтобы этого не произошло”, – отметил Навальный.

“Было очень смешно слушать представителя России, рассказавшего коллегии судей о том, как в России все прекрасно с митингами, разрешения нам выдают постоянно, никто препятствия не чинит, а Навальный сам обожает, когда его арестовывают. Буквально так и сказал, – пишет Навальный. – Решение будет нескоро, через несколько месяцев, но если политические мотивы признают — это будет очень важно для всех последующих подобных дел”.

“В своем выступлении я, в общем-то, и говорил о том, о чем пишу здесь постоянно: важность нашего права на собрания возрастает многократно в условиях, когда все остальные политические права (выборы, доступ к СМИ, нормальные суды) отняты. В этих условиях мы должны активно пользоваться этим своим правом всегда и 28 января в частности”, – подчеркнул политик, призвав участвовать в “Забастовке избирателей”.

2 февраля прошлого года ЕСПЧ удовлетворил семь жалоб Навального на задержания, штрафы и административные аресты в период с 2011 по 2014 годы, постановив выплатить политику 63,7 тысячи евро компенсации. Из этой суммы 50 тысяч евро присуждены в качестве компенсации морального вреда, около тысячи евро – за материальный ущерб, почти 12,7 тысячи евро – за судебные издержки.

ЕСПЧ признал все жалобы заявителя обоснованными, установив, что в семи случаях были нарушены права Навального на свободу собраний и на личную неприкосновенность, в шести случаях – право на справедливый суд. Суд установил, что задержание и арест Навального имели “обескураживающий эффект” для него и других участников протестных митингов, удерживая их от участия в оппозиционной политике.

В этой связи cуд постановил, что вопрос о наличии нарушений статьи 14 (дискриминация) и статьи 18 Конвенции (политическое преследование) не нуждается в исследовании, поскольку уже установлены нарушения статей 5 (произвольный арест) и 11 (свобода собраний).

Судьи Лопес Герра, Келлер и Пастор Виланова выступили с особым мнением, указав на то, что нарушение статьи 18 Конвенции имеет самостоятельное значение, а Навальный представил убедительные доказательства статьи 18 Конвенции, запрещающей политическое преследование.

Судья Келлер также указала в своем особом мнении, что в аналогичных делах суд присуждал компенсацию морального вреда 25 000 евро за один эпизод нарушения, а в деле Навального присудил всего 50 000 за семь эпизодов. По мнению судьи, компенсация морального вреда Навальному могла бы быть в три с лишним раза больше.

“Лживая, продажная и лицемерная судебная система РФ нахлобучена, – прокомментировал Навальный решение суда. – России, фактически, надо не реформировать судебную систему, а создать ее. То, что есть сейчас – мерзость, основанная на телефонном праве и взятках. Никто не может добиться в справедливости в этих “судах”. Ни одна реформа не пойдет, пока нет судов”, – резюмировал политик.