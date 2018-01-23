Вторник, 23 января 2018

Судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Николай Васильчук на предварительных слушаниях по ялтинско-алуштинскому делу “Хизб ут-тахрир” отклонил все ходатайства, заявленные защитой. Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

В частности, уточняет на своей ФБ-странице журналист Антон Наумлюк, Васильчук отказал в ходатайстве об отводе назначенных адвокатов, навязанных подсудимым, несмотря на то что у каждого из них есть защитники по соглашению. Судья заявил, что присутствие адвокатов-дублеров не нарушает прав подсудимых. В то же время Васильчук не исключил, что к вопросу можно будет вернуться в ходе слушаний по существу.

На отводе дублеров еще 10 января настаивал Александр Попков, который защищает подсудимого Эмир-Усеина Куку. Тогда слушания были отложены, поскольку одного из фигурантов – Инвера Бекирова – еще не привезли в Ростов.

“Адвокатское сообщество очень отрицательно относится к такому дублированию”, – заметил Попков. “Что же вы так о коллегах, – возразил Васильчук. – Вот в книге Алексея Шерстобитова “Ликвидатор” говорится, между прочим, что адвокаты по назначению иногда эффективнее, чем по соглашению”. Шерстобитов (кличка Солдат) был киллером Солнцевской преступной группировки в Москве; “Ликвидатор” – его автобиография.

Также на слушаниях 24 января Васильчук отказался исключить из материалов дела лингвистическую экспертизу, хотя адвокаты указывали, что она является недопустимым доказательством, в том числе из-за некомпетентности ее автора.

Кроме того, подсудимые и их адвокаты добивались проведения выездных слушаний в аннексированном Крыму – в помещении созданного Россией Симферопольского гарнизонного военного суда. Это ходатайство судья отклонил, как и все прочие.

Куку и основного фигуранта дела – Муслима Алиева – Васильчук постановил перевести из СИЗО-1 регионального УФСИН в другой находящийся в Ростове изолятор – СИЗО-4 центрального главка ФСИН, неофициально контролируемый ФСБ.

Первое заседание по существу дела назначено на 31 января; начало в 10 часов.

Дело поступило в суд 27 ноября 2017 года. 4 декабря Васильчук на выездном заседании в Симферополе продлил обвиняемым аресты на полгода с момента регистрации дела – до 27 мая 2018-го. На тех слушаниях обвинение поддерживал прокурор Паладин; работает ли он в процессе и далее, не уточняется.

Предварительные слушания дважды откладывались. 11 декабря заседание перенесли, поскольку в Ростов еще не доставили никого из обвиняемых; к 10 января прибыли все, кроме Бекирова.

В деле шесть обвиняемых. 46-летний Алиев – тракторист из села Верхняя Кутузовка в черте Алушты и имам общины Azizler в соседнем селе Изобильное. Ему вменены часть 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации; срок от 15 лет до пожизненного) и часть 1 статьи 30 – статья 278 российского УК (подготовка к насильственному захвату власти; до 10 лет колонии).

Прочие пятеро фигурантов – жители Большой Ялты. 41-летний Куку – известный правозащитник из Кореиза, 28-летний Вадим Сирук, этнический украинец, – торговец цветами из самой Ялты. 55-летний школьный сторож Бекиров – житель поселка Краснокаменка (Кызылташ). Там же до аресте жили его 26-летний племянник Рефат Алимов – торговый представитель и ровесник последнего Арсен Джеппаров – рабочий-строитель. Они обвиняются по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), которая в редакции, действовавшей на момент вмененных им эпизодов, предусматривает от 5 до 10 лет колонии, и по тем же части 1 статьи 30 – статье 278 кодекса.

Алиев, Куку, Сирук и Бекиров находятся в заключении с 11 февраля 2016 года, Алимов и Джеппаров – с 18 апреля 2016-го.

Дело вело УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. В нем 19 томов. Первоначально политзекам вменялась только статья 205.5. Обвинение по 278-й статье им добавили в январе 2017 года. На такой шаг спецслужба пошла для того, чтобы иметь возможность удерживать арестованных в СИЗО по истечении года с момента задержания: обвинение по части 2 статьи 205.5 этого не позволяло. Между тем указывалось, что по статьям 205.5 и 278 квалифицированы одни и те же эпизоды, причем по одним и тем же основаниям.

Согласно фабуле дела, в неустановленное время не позже 18 сентября 2015 года фигуранты вступили в “Хизб ут-тахрир”, задачей которой названо создание всемирного исламского халифата. Территория “республики Крым”, заявляется в материалах, рассматривалась обвиняемыми как отдельный регион халифата – Крымский вилаят.

Своих целей, как утверждается, фигуранты пытались добиться “путем воинствующей исламистской пропаганды, сочетаемой с нетерпимостью к другим религиям, активной вербовки сторонников, целенаправленной работы по внесению раскола в общество”. Это, заявляет обвинение, должно было внушить мусульманам “тенденциозное мышление при оценке событий, происходящих в Российской Федерации” и подготовить их к некоей “антиконституционной деятельности”.

В деле упоминается также некий “план совместных действий”, который якобы разработала ячейка “Хизб ут-тахрир” под руководством Алиева. Что именно имеется в виду, в материалах не поясняется.

Собственно о терроризме в деле речи не идет. Как отмечалось, фактически ФСБ переписала постановление о запрете “Хизб ут-тахрир”, изданное Верховным судом России в 2003 году. В этом постановлении теракты также не упоминались.

Обвинение основывается на записях прослушки и на неких видео. Высказывалось предположение, что прослушка велась во время собрания мусульман, прошедшего у Бекирова в сторожке краснокаменской школы 5 октября 2015 года. Там, как говорится в деле, были прочитаны несколько докладов и темой одного из них являлось присоединение Крыма “к какой-либо мусульманской стране, которая объявит России войну (например, Турции)”.

В июле 2017 года появилась информация, что одним из эпизодов дела является создание шариатского суда. Как утверждается, Алиев был в нем кадием (главным судьей), а Сирук и Бекиров – рядовыми судьями. Следователем шариатского суда назван Куку, а обвинителем – ялтинец Бахтияр Топузов. При этом Топузов фигурантом дела не является. Как и еще несколько крымских мусульман, в феврале 2016 года он был задержан вместе с Алиевым, Сируком, Бекировым и Куку, однако в тот же день освобожден. После этого крымчанин покинул полуостров.

Какие функции в шариатском суде приписываются Алимову и Джеппарову, не уточнялось.

Утверждается, будто шариатский суд вынес приговор Эмирали Аблаеву – муфтию Крыма, ныне не признаваемому джамаатами в качестве такового, – за сотрудничество с российскими оккупантами и предательство интересов мусульман. Каков именно, согласно фабуле дела, был этот приговор, не пояснялось.

Никто из политзеков вину не признает.

В последних числах декабря стало известно, что во время этапа из Симферополя в Ростов Сирук и Куку подверглись издевательствам в СИЗО-1 в Краснодаре. “Вывели из транзитной камеры, травили собаками, пинали, обещали “потерять” на этапе”, – писал адвокат Попков.

Как сообщалось, Сирука по непонятным причинам сняли с этапа и “провели “плановые” спецмероприятия в виде тотального обыска с собаками в намордниках”. “Произошел некий инцидент с охранником, который “грубо себя вел”, – отмечал Попков. – У Вадима изъяли электробритву и молельный коврик. Якобы не положено, но потом вернут”.

Позже адвокат Сирука Эмиль Курбединов уточнил, что силовики били политзека по голове и ногам.