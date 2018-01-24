Среда, 24 января 2018

Судья Ворошиловского райсуда Ростова-на-Дону Константин Задерако приговорил активистов местного Зеленого союза Владимира и Романа Мильченко к году колонии-поселения по сфабрикованному делу о нападении на полицейских. О решении, вынесенном во вторник, тогда же сообщил на своей ФБ-странице Владимир Мильченко.

41-летние активисты, братья-близнецы, были объявлены виновными по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти).

В СИЗО братьев Мильченко не заключали. Если апелляционная инстанция подтвердит приговор, в колонии им предстоит прибыть самостоятельно, без конвоя.

Эпизод, за который осудили активистов, датирован 10 октября 2015 года. Согласно фабуле дела, полицейские прибыли на дачу к Мильченко вручить им предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности. Однако активисты, утверждал СКР, обругали полицейских матом. Тогда их попытались задержать, однако один из братьев нанес силовикам несколько ударов рукой и ногой, а второй покусал полицейского за руки.

Потерпевшими по делу проходили оперативник ЦПЭ Б. Прохоров и полицейский А. Маслюк.

В действительности, рассказывал Роман Мильченко, избиению подверглись не силовики, а он сам и его брат. Полицейские явились к Роману Мильченко и потребовали у него объяснений по поводу несогласованного митинга, который предполагалось провести против дымящейся свалки у Ростовского моря (водохранилище на северной окраине города). Активист возразил, что не имеет отношения к этой акции. Несколькими днями раньше он, участвуя во “Вконтакте” в обсуждении возможных протестных действий, убеждал горожан не устраивать митинг, а использовать иные средства.

После этого Мильченко начали бить. “На меня накинулись десять человек, схватили, – вспоминал он. – Повалили на землю, ударили коленом в лицо и застегнули наручники. В это время у меня случился гипертонический криз, но полицейские никак не отреагировали”.

Мать активиста позвонила второму сыну. Тот приехал на такси. Силовики его также избили и заковали в наручники.

Братьев доставили в ОП “Ворошиловский”. Там на них сфабриковали протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). В отделе активисты провели двое суток. 12 октября их привезли в суд. “Адвокат сказал там, что нас можно везти в травмпункт снимать побои, так как я весь в синяках, и брат тоже”, – рассказывал Роман Мильченко.

Активисты подали заявления по факту избиения и незаконного задержания. Между тем силовики направили СКР доносы на самих Мильченко, обвинив их в нападении. Через месяц, в ноябре 2015-го, против братьев открыли дело.

В суд дело поступило год назад. Процесс занял несколько десятков заседаний.

Как отметил Владимир Мильченко, в качестве повреждений, якобы полученных силовиками, в деле фигурировали “ссадины разбитых о нас кулаков и ноги”.