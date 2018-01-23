Вторник, 23 января 2018

Судья Хамовнического райсуда Москвы Диана Мищенко отправила под домашний арест активиста инициативной группы по проведению референдума “За ответственную власть!” Вячеслава Горбатого, обвиняемого по второму “делу Армии воли народа”. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

Домашний арест оппозиционеру назначен на месяц – до 23 февраля.

Именно на такой мере пресечения настаивал следователь управления СКР по Центральному округу Москвы Алексей Фомин.

По окончании заседания активист отправился домой без фсиновского конвоя.

Горбатый, 58-летний журналист из подмосковного города Черноголовка, был задержан утром во вторник и доставлен на допрос к Фомину. В тот же день чиновник предъявил ему обвинение. Оппозиционеру инкриминированы часть 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающая от 2 до 6 лет колонии, и часть 1 статьи 282.3 УК (финансирование экстремизма), санкция которой составляет от 3 до 8 лет.

Согласно фабуле дела, Горбатый возглавлял подмосковную ячейку ИГПР “ЗОВ”, которая, по утверждению СКР, продолжала деятельность запрещенной в 2010 году АВН, и как лидер ячейки собрал 143 тысячи рублей на деятельность группы.

Активист от дачи показаний отказывается.

28 марта 2016 года у Горбатого уже проводился обыск по первому “делу АВН”, а 1 марта 2017-го – по второму – о финансировании этой организации. Во время второго обыска оперативники ЦПЭ угрожали активисту заключением в колонию.

Об открытии второго “дела АВН” стало известно еще в июне 2016-го. В соответствующем постановлении СКР заявляется, что “на одном из собраний движения (ИГПР “ЗОВ”. – Ред.) было принято решение о ежемесячных сборах с каждого члена движения по 100 рублей”.

В первом “деле АВН” было четверо фигурантов: публицист Юрий Мухин, отставной подполковник ВВС Кирилл Барабаш, компьютерщик Валерий Парфенов и журналист и экономист Александр Соколов. Все они – активисты ИГПР “ЗОВ”. Оппозиционерам вменили часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Согласно фабуле дела, фигуранты продолжали деятельность АВН “под благовидным предлогом организации и проведении референдума” об ответственности президента и депутатов Госдумы, а кроме того, распространяли экстремистские материалы. Лидером группы “ЗОВ”, так же как и ранее АВН, был Мухин.

10 августа 2017 года судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко, фигурант списка Магнитского, приговорил 68-летнего Мухина к четырем годам условно, Барабаша и Парфенова – к четырем годам общего режима, а Соколова – к трем с половиной годам общего режима. 21 декабря Мосгорсуд уменьшил Барабашу и Парфенову сроки до 3 лет 10 месяцев.

Никто из оппозиционеров вину не признал.