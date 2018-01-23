Вторник, 23 января 2018

Судья Верховного суда Владимир Меркулов отменил решение о депортации из России журналиста “Новой газеты”, гражданина Узбекистана Али Феруза (настоящее имя – Худоберди Нурматов). О постановлении, вынесенном 22 января, в среду сообщила “Медиазона”.

Административное дело Феруза направлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Решение вынесено по жалобе самого журналиста, а также по ходатайству омбудсмена Татьяны Москальковой. Меркулов указал, что задержание иностранца для выдворения из России не может быть растянуто на неопределенное время, если вопрос не удается решить в разумные сроки.

Также Мосгорсуду предписано дать оценку письму посольства Германии о том, что Ферузу оформлен проездной документ Международного комитета Красного Креста для выезда в эту страну.

Феруз бежал в Россию в 2009 году из-за преследования со стороны Службы национальной безопасности Узбекистана. В России он безуспешно пытался получить политическое убежище.

1 августа 2017 года Феруз был задержан в Москве у редакции “Новой”. Полиция обвинила его в нарушении режима пребывания иностранцев в России. В тот же день судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов оштрафовал журналиста и постановил депортировать его на родину. С тех пор Феруз содержится в спецприемнике для мигрантов в поселке Сахарово в Новой Москве.

По пути в спецприемник судебные приставы, конвоировавшие Феруза, побили его и ударили его током из электрошокера. Также они обзывали журналиста “пидаром” (Феруз – открытый гей).

ЕСПЧ, куда Феруз обратился с жалобой, запретил до вынесения решения по ней депортацию беженца. 8 августа судья Мосгорсуда Ольга Панкова приостановила исполнение решения Карпова.

20 октября Басманный райсуд отклонил иск Феруза к МВД, в котором журналист оспаривал отказ в предоставлении убежища.

22 ноября судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская оштрафовала Феруза за работу без патента и повторно постановила депортировать его, однако приостановила исполнение решения до рассмотрения дела в ЕСПЧ. 30 ноября судья Мосгорсуда Юлия Притула подтвердила решение о штрафе.

25 декабря ЕСПЧ коммуницировал жалобу Феруза. Он обязал Россию до 13 апреля 2018 года ответить на вопросы, нарушались ли в отношении беженца статьи 3 (запрещение пыток) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции.