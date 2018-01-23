Вторник, 23 января 2018

Следственное управление УМВД по Махачкале признало умышленным поджог автомобиля представительства правозащитного центра “Мемориал” в Дагестане. Об этом сообщается на сайте центра.

Возбуждено уголовное дело по части 2 стати 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).

Вечером в понедельник водитель “Мемориала” припарковал автомобиль у своего дома в Махачкале. Около 22 часов ему позвонил сосед и сказал, что машина горит. Водитель и соседи начали гасить пламя. С помощью пожарных, которые оперативно прибыли на место происшествия, огонь быстро потушили. Пострадала только передняя часть автомобиля – обгорела краска на капоте, сгорело колесо и резиновые уплотнения. Рядом с автомобилем нашли емкость с зажигательной смесью.

Позже во вторник на мобильный телефон дагестанского представительства “Мемориала” пришло смс-сообщение: “Вы по краю пропасти ходите. Закройтесь! В следующий раз вместе с вами офис подожгем ваш. Машина сигнал” (орфография сохранена. – Ред.).

“Это, вполне очевидно, очередной акт устрашения, – заявил руководитель программы “Горячие точки” Олег Орлов. – В отношении “Мемориала” продолжается запугивание, устрашение, то есть террор. Машину поджигала, возможно, какая-то местная шпана. Но любому непредвзятому человеку очевидно, что нанимателей этих поджигателей, организаторов преступления, стоит искать в Чеченской Республике”.

По словам Орлова, 20 января в чеченское село Курчалой на этом автомобиле ездил дагестанский адвокат. Юрист участвовал в следственных действиях по делу председателя чеченского подразделения организации Оюба Титиева, против которого сфабриковано дело о хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 УК).

Происшествие в Махачкале Орлов назвал “звеном одной цепи” с поджогом офиса “Мемориала” в Назрани и подбросом подозрительных предметов во время обыска в чеченском представительстве организации.