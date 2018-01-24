Среда, 24 января 2018

В Петербурге исчез активист антифашистского движения Виктор Филинков. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на жену оппозиционера.

23 января в 20 часов Филинков должен был вылететь из аэропорта Пулково в Киев. В 15 часов он написал жене, которая сейчас находится за границей, что отправляется в аэропорт заранее и оттуда снова свяжется с ней. Однако больше известий от него не поступало.

Средства связи у Филинкова были исправны, заметила его жена, а в Пулково наверняка есть Wi-Fi.

В Киев активист не прилетел. В больницы Петербурга его не доставляли. В полиции жену пропавшего заверили, что ее мужа не задерживали.

В этой связи жена Филинкова заподозрила, что активиста задержала ФСБ. Она пояснила, что несколько месяцев назад они с мужем замечали за собой слежку.

Адвокат “Агоры” Виталий Черкасов в комментарии ОВД-Инфо подтвердил, что есть основания опасаться за Филинкова.