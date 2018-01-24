Среда, 24 января 2018

Российские зрители старшего поколения могут воспринять британскую киноленту “Смерть Сталина” как “оскорбительную насмешку над советским прошлым”… Такое мнение выразил министр культуры РФ Владимир Мединский в заявлении “О прокатном удостоверении для фильма “Смерть Сталина”… “Нельзя не согласиться: многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми – и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма”, – говорится в заявлении…

ТАСС

Утвердить следующий проект постановления Комитета по делам искусств: Ввиду того, что опера-фарс Демьяна Бедного… огульно чернит богатырей русского былинного эпоса, в то время как главнейшие из богатырей являются в народном представлении носителями героических черт русского народа… дает антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа… Комитет по делам искусств при СНК Союза ССР постановляет: 1) Пьесу “Богатыри” с репертуара снять как чуждую советскому искусству…

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о запрете пьесы Демьяна Бедного “Богатыри” 14 ноября 1936 года