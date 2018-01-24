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Фарс невозможно провернуть

Среда, 24 января 2018

Российские зрители старшего поколения могут воспринять британскую киноленту “Смерть Сталина” как “оскорбительную насмешку над советским прошлым”… Такое мнение выразил министр культуры РФ Владимир Мединский в заявлении “О прокатном удостоверении для фильма “Смерть Сталина”… “Нельзя не согласиться: многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми – и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма”, – говорится в заявлении…

ТАСС

Утвердить следующий проект постановления Комитета по делам искусств: Ввиду того, что опера-фарс Демьяна Бедного… огульно чернит богатырей русского былинного эпоса, в то время как главнейшие из богатырей являются в народном представлении носителями героических черт русского народа… дает антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа… Комитет по делам искусств при СНК Союза ССР постановляет: 1) Пьесу “Богатыри” с репертуара снять как чуждую советскому искусству…

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о запрете пьесы Демьяна Бедного “Богатыри” 14 ноября 1936 года