Среда, 24 января 2018

Правительство намерено законодательно ограничить анонимные электронные платежи, сообщает “Коммерсант”. Перевести деньги на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты можно будет исключительно с банковских счетов.

В конце декабря Минфин отчитался об исполнении поручения правительства от 7 ноября 2017 года. В рамках него была поставлена задача оценить целесообразность запрета зачисления средств на неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭСП) без использования банковского счета. Вопрос прорабатывался при участи Банка России, Росфинмониторинга, Минюста, Минэкономики.

По данным издания, между Центробанком и Росфинмониторингом возникли разногласия о степени их жесткости. ЦБ считает, что предложение необходимо дополнить запретом на получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт. В Росфинмониторинге предлагают полностью запретить анонимные кошельки и карты, то есть ввести обязательную, пусть и упрощенную идентификацию при их открытии.

В ЦБ считают позицию Росфинмониторинга чрезмерно жесткой. По словам собеседника издания, сотрудники регулятора уверены, что введение обязательной идентификации для НЭСП приведет к переходу населения на наличные расчеты и нарастанию социальной напряженности. В пресс-службе ЦБ сообщили, что “вопрос объема изменений законодательства в этой области в настоящий момент обсуждается”.

По оценкам ассоциации “Электронные деньги”, всего в России более 100 миллионов активных анонимных электронных кошельков и предоплаченных карт. Способ зачисления средств на них до 15 тысяч руб. не ограничен: наличными через терминал, через банк, с банковской карты и так далее. Таким образом, поступление средств и дальнейший вывод их фактически не контролируется, что несет риски использования НЭСП в противоправных целях.

По мнению экспертов, даже исходный вариант, предусматривающий зачисление средств на НЭСП только через банковские счета, ударит по рынку. Предлагаемые ЦБ и Росфинмониторингом ужесточения могут вовсе погубить его. Сейчас граждане активно используют НЭСП. К ним относится, например, карта “Тройка”, через электронные кошельки оплачиваются парковки.

Власти уже не раз пытались ограничить анонимные денежные переводы, объясняя это необходимостью борьбы с терроризмом. Кроме того, закрывались конкретные электронные кошельки, через которые финансировалась деятельность оппозиционеров. Так, в 2014 году платежные системы PayPal и Qiwi заблокировали счета РосУзника. В феврале прошлого года сервис “Яндекс.Деньги” отключил кошелек Леонида Волкова, главы федерального штаба Алексея Навального. На этот кошелек собирались деньги в поддержку выдвижения Навального в президенты России. При этом в сервисе сослались на новые правила, которые запрещают частным лицам собирать деньги на политические цели.