Четверг, 25 января 2018

Министерство информации Белоруссии заблокировало самый популярный в стране оппозиционный сайт “Хартыя’97″. Об этом в среду вечером сообщила редакция издания.

“Видимо, (президент страны Александр) Лукашенко знает реальную ситуацию в экономике, если решился на такой шаг”, – прокомментировала ситуацию на своей ФБ-странице главред сайта Наталья Радина.

Для белорусских читателей редакция поместила инструкцию по обходу блокировки.

“Хартыя’97″ была запущена в 1998 году как сайт образованного годом раньше одноименного общественного объединения. Ресурс имеет белорусскую, русскую и английскую языковые версии.

Основателем и первым редактором сайта был Олег Бебенин. В сентябре 2010 года, за три с половиной месяца до очередных президентских выборов, 36-летнего Бебенина нашли повешенным на его даче в Минской области. Милиция утверждала, что журналист покончил с собой. Между тем в оппозиции заявляют о политическом убийстве.

Преемница Бебенина Радина была задержана во время протестов в день выборов 19 декабря 2010-го и отправлена в СИЗО КГБ. В конце следующего месяца ее освободили под подписку о невыезде. В марте 2011 года журналистка бежала из страны и через Россию приехала в Литву, где получила политическое убежище. Сейчас живет в Варшаве.

Временным блокировкам “Хартыя’97″ подвергалась неоднократно начиная с 2001 года.