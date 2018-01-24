Среда, 24 января 2018

Мы предлагаем вернуться к теме совета по нравственности. Мы, начиная с третьего созыва, регулярно вносили проекты закона, что нужно нам иметь некий орган, который мог бы решить экспертным путем, должно быть это показано в России или не должно быть… В условиях информационной войны мы должны начать жить по законам военного времени. Да, в спокойной обстановке, когда нас не пытаются уничтожить в спорте, в экономике, мы могли бы быть благодушными и доброжелательными ко всему, что к нам входит. Но сегодня, когда одна провокация следует за другой, я считаю, что нам [надо] задуматься и ограничить возможности распространения информации, наносящей вред нравственности и безопасности нашей страны.

Елена Драпеко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

У нас любят вести разговорчики на тему о том, что искусство есть искусство, что о вкусах не спорят и т.д. и т.п. Такая постановка вопроса недопустима. Товарищ Воронский сообщил, что товарищ Зиновьев терпимо относится к “Аэлите” Алексея Толстого… Товарищ Каменев говорил мне как-то, что он с удовольствием читает Эренбурга. Товарищ Бухарин пишет предисловие к эренбурговскому “Хулио Хуренито”… Товарищ Каменев может читать что угодно, мы все почти, здесь собравшиеся, читаем белую литературу; предполагается, что у нас есть соответствующий иммунитет, но в широкую массу всю эту литературу не пускаем, иначе у нас была бы свобода печати. Тот же герой “Аэлиты… может доставить художественное наслаждение товарищу Зиновьеву, но для широких рабоче-крестьянских масс вся эта литература – вреднейший яд.

Илья Вардин (Илларион Мгеладзе), заведующий подотделом печати ЦК РКП(б) в 1922-1924 гг. Выступление на совещании в ЦК “О политике РКП(б) в художественной литературе” 9 мая 1924 года. Цит. по: Бенедикт Сарнов. “Зачем мы открываем запасники”