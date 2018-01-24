Среда, 24 января 2018

Инвесторы закрыли сайт Russiangate, на котором накануне была опубликована статья о незадекларированной недвижимости директора ФСБ Александра Бортникова и его зама Сергея Смирнова. Об этом сообщает “Эхо Москвы” со ссылкой на уволенную главреда издания Александрину Елагину.

Журналистка заметила, что у нее как у главреда существовала договоренность с инвесторами, согласно которой на сайте не должны публиковаться статьи о Владимире Путине, его ближайшем окружении, а также об РПЦ.

В то же время Елагина предположила, что как нарушение этой договоренности было расценен выход не расследования о Бортникове, а декабрьского интервью о “панамском досье”. На Russiangate в декабре прошлого года вышла лишь одна публикация по материалам “панамских документов”. Это не интервью, а перевод статьи Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), однако в этом тексте среди прочих рассказывается о миллиардерах Аркадии и Борисе Ротенбергах, которые как раз входят в ближайшее окружение Путина.

Из-за публикации этой статьи, по неподтвержденным данным, возбуждено дело об экстремизме, также сообщила журналистка. “Ко мне не было никаких претензий – ни документальных, ни словесных, – заметила она. – Но об этом говорят не только юристы, но и мои источники”.

Информация о том, возбуждено ли дело и если да, то против кого, сейчас уточняется, заключила Елагина.

Статья о дачах Бортникова и Смирнова в Сестрорецке появилась на Russiangate во вторник вечером. Уже через несколько часов сайт оказался заблокирован, а публикацию с него удалили. Как выяснилось, текст сняла с сайта техническая служба по решению инвесторов; Елагина об этом уведомлена не была.

Редакция разместила статью на страницах издания в соцсетях.