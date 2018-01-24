Среда, 24 января 2018

Пара фраз

24.01.2018

Фарс невозможно провернуть

Знаменательно, что запрет кучкой проходимцев искрометной комедии “Смерть Сталина” совпал по времени с демонстрацией в российских кинотеатрах фильма о другой, куда более важной фигуре середины прошлого века. “Темные времена” – не просто афиша, не просто напоминание о том, что политик совершенно не обязательно должен быть вурдалаком и безумцем. Это еще и точная характеристика наступившей в России эпохи. Темные времена. Шабаш юродивых. То Путин с Крымом, то Поклонская с “Матильдой”, то Никита Михалков со “Смертью Сталина” – и никакой смирительной рубашки, никакой. Одни аплодисменты, переходящие в овацию.

Что интересно – даже защищать они умеют только тогда, когда им разрешают. Никто в России в момент передачи Крыма Украине и в последующие советские десятилетия не был озабочен сакральностью и справедливостью. О Крыме вспомнили, когда велел Путин. Никто не пытался защищать память о расстрелянном императоре, превратившемся на закате в советской эпохи в анекдотический персонаж из романов Пикуля. О императоре заговорили, когда стало можно и модно.

Со “Смертью Сталина” – и того хуже. Над Сталиным, оказывается, нельзя смеяться. А всей страной осуждать культ личности, рассказывать о преступлениях и убийствах миллионов людей, выволакивать из мавзолея, как надоевшую куклу, – можно? Над Хрущевым нельзя смеяться. А рассказывать анекдоты о “Никитке”, держать в изоляции, превратить в символ “кукурузничества” и дурости – можно? Над Берией нельзя смеяться? Конечно, нельзя. Можно расстрелять как шелудивого пса за “шпионаж” в пользу бог весть каких разведок. А товарищ Маленков надавал ему пинков. Это же не смешно, это Шекспир просто.

Над Жуковым тоже нельзя смеяться. Это ж теперь буквально “наше все”, икона российской доблести, новый Александр Невский какой-то. Но тогда неясно, почему никто не возмущался, когда Жукова два раза – при Сталине и Хрущеве – изгоняли из руководства армией. При Хрущеве так вообще обвинили в “бонапартизме” и отправили в небытие. И никто не протестовал против решения пленума, “справедливой критики” маршала Малиновского и прочих легендарных военачальников – из этих героев войны Жукова не пнул только ленивый. Что ж это теперь озабочены, что фильм оскорбит чувства ветеранов, когда в момент расправы над живым Жуковым никто не был особенно оскорблен. Не знаю уж, Жуков был не тот или ветераны не те, а только воевать с британским режиссером нетрудно. Ты пойди с Хрущевым повоюй.

Российские блюстители нравственности возмущены, что их самое любимое, самое правильное руководство за весь ХХ век – Сталина и его камарилью – изображают какими-то мерзкими клоунами. Так это же не комедия, это жизнь. Они и были клоунами – только страшными. В темные времена – страшные клоуны.

К нынешнему российскому руководству это относится в полной мере.