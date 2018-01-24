Среда, 24 января 2018

Коллегия из трех судей апелляционного суда в Бразилии единогласно увеличила бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве, обвиненному в коррупции, срок с 9 с половиной до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщает Reuters.

Приговор может быть обжалован далее. До решения следующей инстанции 72-летний Лула остается на свободе.

Однако его участие в президентских выборах, которые должны пройти 7 октября, теперь поставлено под вопрос. Между тем Лула по-прежнему является самым популярным политиком страны. В предвыборных опросах он занимает первое место с 36 процентами голосов. Это вдвое больше, чем у его ближайшего соперника – ультраправого конгрессмена Жаира Болсонару.

Приговор Луле вынес 12 июля 2017 года Сержиу Мору – федеральный судья в городе Куритиба, столице бразильского штата Парана. Сам экс-президент вину не признал, назвав свое преследование политическим.

Согласно фабуле дела, за содействие в заключении контрактов с государственной нефтяной компанией Petroleo Brasileiro (Petrobras) инженерная фирма OAS провела в доме Лулы на побережье Атлантического океана ремонт. Его сумма оценена в 3,7 миллиона реалов (1,2 миллиона долларов).

Это лишь первое из пяти дел, возбужденных против Лулы; остальные до суда еще не дошли. Факты, вмененные экс-президенту, вскрылись в ходе масштабного расследования откатов в Petrobras. Это расследование продолжается уже больше трех лет; как выяснили прокуроры, в коррупционные схемы замешаны крупнейшие бизнесмены и высшие государственные чиновники. Публикация результатов расследования серьезно расшатала политическую систему страны.

Лула, член Рабочей партии, занимал пост президента два срока – с января 2003 по январь 2011 года. На момент отставки его деятельность одобряли 83 процента граждан. Социальная политика Лулы привела к значительному уменьшению неравенства в бразильском обществе.

Преемницей Лулы на посту главы государства стала одна из его ближайших коллег Дилма Русеф, в 2005-2010 годах возглавлявшая администрацию президента. В 2014 году она избралась на второй срок. Однако в 2016-м Конгресс Бразилии объявил ей импичмент. Одной из причин стали подозрения в причастности к коррупционным схемам, использовавшимся для вывода денег из Petrobras в годы, когда Русеф возглавляла эту компанию.