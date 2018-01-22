Понедельник, 22 января 2018

В селе Новый Мир Симферопольского района аннексированного Крыма ФСБ задержала местного жителя Исмаила Рамазанова. Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

Как уточняют “Крым.Реалии” со ссылкой на адвоката Маммета Мамбетова, который занялся защитой задержанного, Рамазанов – соблюдающий мусульманин.

Силовики ворвались в дом Рамазанова и его родителей около 4 часов утра и устроили обыск. Как можно заключить из публикации активистов, визитеры сообщили, что крымчанин подозревается по статье 280 российского УК (публичные призывы к экстремизму). Вели себя они грубо.

Были изъяты мобильник и планшет, а также украинские документы Рамазанова. Кроме того, силовики заявили, что под кроватью крымчанина нашли больше 20 патронов к пистолету Макарова.

В 7 утра, по окончании обыска, Рамазанова в наручниках увезли в отдел СКР по Киевскому району Симферополя. По пути задержанный был избит.

Адвокат Мамбетов связался со следователем, и чиновник дал ему возможность переговорить с задержанным. Однако, как только Рамазанов рассказал адвокату об избиении, телефон у него отобрали.

После обыска у Исмаила Рамазанова:

Между тем в Старом Крыму обыск прошел у матери 27-летнего водителя Мухсина Джамбаза. Визитеры выбили окна в доме. Сам Джамбаз на момент прихода силовиков был уже на работе; узнав о происходящем, он приехал к матери.

После обыска силовики повезли крымчанина в его собственную квартиру в поселке Приморское Кировского района. Джамбаз попросил активистов “Крымской солидарности” не следовать за ним. Его родственники от комментариев отказались.