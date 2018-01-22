Понедельник, 22 января 2018

В подмосковном городе Черноголовка по делу о финансировании “Армии воли народа” задержан активист инициативной группы “За ответственную власть!” Вячеслав Горбатый. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на Дарью Кучерявую – жену политзаключенного по “делу АВН” Кирилла Барабаша, которой Горбатый успел позвонить после задержания.

Рано утром во вторник домой к Горбатому прибыли оперативники и продемонстрировали постановление о принудительном приводе на допрос. Оппозиционера доставили в управление СКР по Центральному району Москвы к следователю А. Фомину.

Вечером в ВК-группе “Политзаключенные. Поддержка. Отчеты” появилась информация, что Горбатый задержан до суда о выборе меры пресечения. Слушания пройдут в Хамовническом райсуде Москвы в среду, начало в 15 часов.

На воле у активиста осталась мать, страдающая болезнью Альцгеймера.

Горбатому 58 лет. В 1978-2006 годах он работал в академическом Институте физики твердого тела в Черноголовке. С конца 1990-х занимается также журналистикой.

28 марта 2016 года у Горбатого прошел обыск по основному “делу АВН”, а 1 марта 2017-го – по делу о финансировании этой организации. Во время второго обыска оперативники ЦПЭ угрожали Горбатому заключением в колонию.

Об открытии дела о финансировании АВН стало известно еще в июне 2016-го. Оно квалифицировано по части 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации; от 2 до 6 лет колонии) и части 1 статьи 282.3 УК (финансирование экстремизма; от 3 до 8 лет).

В постановлении о возбуждении дела, которое во вторник процитировало ОВД-Инфо, заявляется, что “на одном из собраний движения (АВН. – Ред.) было принято решение о ежемесячных сборах с каждого члена движения по 100 рублей”.

В основном “деле АВН” было четверо фигурантов: отставной подполковник ВВС Барабаш, публицист Юрий Мухин, компьютерщик Валерий Парфенов и журналист и экономист Александр Соколов. Все они – активисты группы “За ответственную власть!”. Оппозиционерам вменили часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Согласно фабуле дела, фигуранты продолжали деятельность запрещенной в 2010 году АВН “под благовидным предлогом организации и проведении референдума” об ответственности президента и депутатов Госдумы, а также распространяли экстремистские материалы. Лидером группы “За ответственную власть!”, так же как и ранее АВН, был Мухин.

10 августа 2017 года судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко, фигурант списка Магнитского, приговорил 68-летнего Мухина к четырем годам условно, Барабаша и Парфенова – к четырем годам общего режима, а Соколова – к трем с половиной годам общего режима. 21 декабря Мосгорсуд уменьшил Барабашу и Парфенову сроки до 3 лет 10 месяцев.

Никто из оппозиционеров вину не признал.