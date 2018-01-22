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Пара фраз

24.01.2018

Фарс невозможно провернуть

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма “Смерть Сталина”. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора департамента кинематографии Ольгу Любимову.

По словам Любимовой, основанием для отзыва стал подпункт “д” пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством. Он гласит, что удостоверение может быть отозвано в случае “выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством”. Прокатчик обязан после получения отзыва в течение 30 рабочих дней вернуть в Минкультуры прокатное удостоверение.

Накануне состоялся просмотр фильма в Минкультуры. Его участники обратились к главе ведомства Владимиру Мединскому с требованием проверить “Смерть Сталина” на экстремизм, сообщил Интерфакс. “Мало того, что это произведение с очень плохо играющими актерами, небрежными и неправдивыми декорациями, но это еще пасквиль на историю нашей страны, злобная и абсолютно неуместная якобы “комедия”, очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм”, – говорится в обращении. По мнению его авторов, фильм “содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности”.

Под обращением подписались, в частности, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, председатель общественного совета при Минкульте Юрий Поляков, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, директор кинокомпании “Каро-Премьер” Алексей Рязанцев.

До этого общественный совет при Минкультуры потребовал переноса премьеры фильма на лето. По словам одного из членов совета Павла Пожигайло, посмотревшие фильм сочли его оскорбительным. Согласно прокатному удостоверению, картина должна выйти 25 января. По мнению Пожигайло, новая дата начала проката позволит избежать выхода “оскорбительного для ветеранов” фильма накануне 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, которая будет отмечаться 2 февраля. Выход такой ленты, как “Смерть Сталина”, нежелателен и накануне выборов президента, отметил член совета при Минкульте.

Кроме того, по мнению Пожигайло в картине также есть признаки нарушения российского законодательства. “В ленте оскверняются наши исторические символы – советский гимн, ордена и медали, – отметил он. – Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения”.

Однако замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что картина уже проверена и никаких нарушений нет. “Прокатное удостоверение не может быть выдано фильму, если в нем есть экстремистская пропаганда. Если оно все же выдано, значит, ленту уже отсматривали наши сотрудники и ничего не нашли”, – сказал чиновник.

Еще в сентябре Пожигайло заявлял о необходимости проверки фильма на предмет “провокации и удара по коммунистам”. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко называл ленту “мерзостью” и выразил надежду, что Минкульт не допустит ее выхода в прокат. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что фильм – “очередная форма психологической войны против нашей страны”.