Понедельник, 22 января 2018

Петербургского студента-юриста Александра Эйвазова, арестованного после заявлений о нарушениях в судах, отправляют на стационарную психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на лидера “Команды 29″ адвоката Ивана Павлова, который представляет интересы политзека.

Цель экспертизы, которую назначила следователь Ирина Колпинская, – установить, страдает ли Эйвазов психическим заболеванием, наркоманией или алкоголизмом и если да, то нуждается ли он в отправке на принудительное лечение в психбольницу.

Свое решение следователь вынесла по ходатайству судьи Октябрьского райсуда города Ирины Керро, которая проходит потерпевшей по одному из эпизодов дела.

При этом, подчеркнул Павлов, еще на прошлой неделе Колпинская уведомила его и его клиента об окончании следствия. Однако вопреки своему заявлению она продолжила следственные действия, к каковым относится и отправка на психэкспертизу.

Эйвазову 23 года, он учился в Северо-Западном институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Вступил в “Единую Россию”. В октябре 2016-го устроился секретарем судьи Керро. Именно эта судья годом раньше постановила депортировать из России гражданку Таджикистана Зарину Юнусову, мать пятимесячного младенца Умарали Назарова, умершего через несколько часов после того, как полицейские отняли его у Юнусовой.

За несколько недель работы у Керро Эйвазов зафиксировал массу допускаемых ею нарушений. В частности, на слушаниях судья заявляла обвиняемым, что подготовила для них прекрасное место жительства – “Кресты” – и что они рождены для того, чтобы сидеть в тюрьме. Все без исключения ходатайства следователей о прослушке, слежке и обысках удовлетворялись; при этом слушания по ходатайствам не проводились, а протоколы заседаний фальсифицировались. Следователи приносили Керро подарки. Протоколы заседаний, проводившихся в действительности, судья исправляла, а показания обвиняемых в них не включала.

Студент сообщил о нарушениях председателю Октябрьского райсуда Марине Вороновой. Та отказалась принимать какие-либо меры, а Эйвазову рекомендовала подать на увольнение и угрожала отправкой в армию.

В конце декабря 2016 года, после неполных двух месяцев работы, Эйвазов уволился. После этого он попытался привлечь судей к ответственности, направив обращения в прокуратуру, СКР, полицию, квалификационную коллегию судей, председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, а также лично Владимиру Путину.

Вечером 10 января 2017 года в квартиру Эйвазова ворвались двое полицейских в сопровождении зампреда Октябрьского райсуда Эльвиры Вайтекунас. Чиновница потребовала от студента подписать один из протоколов судебного заседания, который он вел, но не успел закончить из-за болезни. К этому времени Керро уже вынесла приговор, хотя при отсутствии готового протокола не имела на это права.

Эйвазов ответил отказом, заподозрив провокацию с целью привлечь к уголовной ответственности его самого. После этого он выехал из Петербурга и несколько месяцев скрывался.

Уже после бегства студента против него открыли дело по части 3 статьи 294 УК (воспрепятствование правосудию с использованием служебного положения), предусматривающей до четырех лет колонии. Согласно фабуле дела, юрист “на почве личной неприязни к судье” сорвал изготовление и подписание части протокола судебного заседания, тем самым создав “неустранимые препятствия для осуществления судом правосудия по уголовному делу, постановлению судом законного, обоснованного и справедливого приговора”. Беглеца объявили в федеральный розыск.

За полгода Эйвазов обратился к властям трех стран за политическим убежищем, однако везде получил отказ.

22 августа юрист был задержан в Адлере. Его доставили в Петербург и в ночь на 24-е число арестовали. На прошлой неделе адвокат Павлов сообщил, что здоровье политзека ухудшилось.

Тогда же стало известно, что в дело Эйвазова добавлен второй эпизод – по части 1 статьи 298.1 кодекса (клевета на судью). Ее санкция – крупный штраф или до 360 часов обязательных работ. Дело было открыто как раз по заявлению судьи Керро.

“Обвинение использует старый испытанный прием “одна статья хорошо, а две лучше”, – прокомментировал новость Павлов.

Вину Эйвазов не признает.