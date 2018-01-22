Понедельник, 22 января 2018

Судья Хасавюртовского горсуда Дагестана Солтанат Хадисова приговорила местную жительницу Наиду Шайх-Ахмедову, осенью вернувшуюся из Сирии, к 12 годам общего режима. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных структурах региона.

26-летняя Шайх-Ахмедова была объявлена виновной по части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании). Согласно фабуле дела, в 2014 году россиянка выехала в Турцию, а оттуда перебралась в Сирию и примкнула к “Исламскому государству”. Как утверждается, она оказывала джихадистам некую помощь.

Признала ли подсудимая вину, не уточняется.

На воле у заключенной остались сын и дочь в возрасте 1-2 лет.

Шайх-Ахмедова прибыла в Россию 21 октября 2017 года с первой партией матерей и детей, вернувшихся под гарантии главы Чечни Рамзана Кадырова. Днем раньше Кадыров в своем инстаграме упомянул дагестанку (написав ее фамилию слитно, а не через дефис) в числе лиц, прилетающих в Грозный с российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

При этом в нынешней публикации РИА “Новости” по непонятной причине говорится, что Шайх-Ахмадова прилетела из Ирака. Утверждается также, что до возвращения в Россию она была заключена в тюрьме в Багдаде.

По прилете в Россию все женщины подписали явки с повинной. Согласно примечанию к статье 208 УК такой шаг избавляет от ответственности по этой статье. О преследованиях вернувшихся жительниц Чечни до сих пор не сообщалось. Между тем в Дагестане силовики вопреки как Уголовному кодексу, так и гарантиям Кадырова задержали всех женщин, прибывших из Сирии.

В посте Кадырова упоминались трое дагестанок – помимо Шайх-Ахмадовой это 33-летняя Загидат Абакарова и 25-летняя Муслимат Курбанова, обе матери грудных детей. Все женщины были арестованы. Однако если об аресте Абакаровой и Курбановой стало известно фактически сразу, что Шайх-Ахмедова до сих пор в числе преследуемых не упоминалась.

Во второй партии матерей с детьми, прилетевшей из Сирии 13 ноября, также было три жительницы Дагестана, и всех трех тоже задержали в своем регионе.

Дело Шайх-Ахмедовой поступило в суд уже 29 ноября.