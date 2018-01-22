Понедельник, 22 января 2018

На открывшиеся во вторник слушания по существу дела симферопольского активиста Шевкета Раззакова “потерпевший” – снайпер 2-го отделения 2-го взвода 1-й роты крымских войск Росгвардии старший сержант полиции А. Шабельник – явился в маске. Об этом сообщают “Крым.Реалии”.

Дело против 24-летнего Раззакова открыл 20 октября 2017 года следователь Бахчисарайского райотдела управления СКР по аннексированному Крыму Д. Безух. Активисту инкриминирована статья 319 российского УК (оскорбление представителя власти), предусматривающая до года исправработ. Он находится под подпиской о невыезде.

Эпизод, вмененный Раззакову, датирован 13 апреля 2017-го. В тот день российские силовики провели обыски по двум адресам: у Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабаева. Раззаков находился у дома Мустафаева – там, согласно фабуле дела, и произошел его конфликт с Шабельником. Как утверждается, активист “беспричинно плюнул в адрес” силовика и нецензурно обругал его.

Раззаков вину не признает.

Разбирательство ведет мировая судья подконтрольного России 27-го участка в Бахчисарае Елена Есина. Защищает активиста адвокат Маммет Мамбетов. Процесс предполагалось начать 28 декабря, однако тогда слушания отложили из-за неявки Шабельника.

Во вторник, передает “Крымская солидарность”, Есина закрыла процесс от публики. Она сослалась на заявления “потерпевшего” и одного из свидетелей, а также начальника бахчисарайской полиции, утверждавшего, будто такая мера позволит предотвратить правонарушения в ходе разбирательства. Земляки, пришедшие поддержать Раззакова, подали жалобы на решение Есиной, после чего остались дожидаться окончания слушаний на улице.

Адвокат Мамбетов заявил ряд ходатайств, из которых судья удовлетворила только одно – о допросе свидетелей. Затем в процессе выступил “потерпевший” Шабельник. Он, заметил Мамбетов, “не сказал ничего нового – лишь согласился со своим ранее данными показаниями”.

Следующее заседание по делу пройдет 30 января, начало слушаний в 10 часов. Планируется допросить свидетелей, а также просмотреть оперативную видеосъемку апрельского инцидента у дома Мустафаева.

Граждан, которые 13 апреля 2017-го пришли поддержать Мустафаева и Муждабаева, росгвардейцы, в частности омоновцы, избивали и задерживали. Одного из крымских татар забили дубинками до потери сознания; он попал в больницу. Отмечалось, что омоновцы прицельно нападали на людей в очках, нанося удары по лицу; одному человеку сломали очки прямо на лице.

Кроме того, у дома Мустафаева силовики открывали огонь.

Между тем ДПС заблокировала дороги, помешав тем самым прибытию новых активистов.

Восемь местных жителей были задержаны. Позже в тот же день судьи подконтрольного России Бахчисарайского райсуда арестовали шестерых на сроки от 2 до 12 суток по статьям 20.2 (нарушение порядка проведения публичных мероприятий) либо 19.3 КоАП России (неповиновение законному требованию полицейского). Заседания незаконно проводились в закрытом режиме; к некоторым привлекаемым не допустили даже защитника.

В середине сентября стало известно об открытии еще одного дела по факту конфликтов 13 апреля. Его квалификация не уточнялась.

18 сентября на допросе у следователя Безуха побывал Дилявер Меметов, сын фигуранта третьего крымского дела “Хизб ут-тахрир” Ремзи Меметова. Безух допрашивал Меметова-младшего в статусе свидетеля, однако от дачи показаний бахчисараец отказался, сославшись на статью 51 российской Конституции.