Понедельник, 22 января 2018

В Махачкале подожгли автомобиль “Волга” дагестанского представительства правозащитного центра “Мемориал” Об этом сообщает председатель совета ПЦ Александр Черкасов.

Вечером в понедельник водитель “Мемориала” припарковал автомобиль у своего дома.Около 22 часов ему позвонил сосед и сказал, что машина горит. Водитель при помощи соседей начали гасить пламя. С помощью пожарных, которые оперативно прибыли на место происшествия, огонь быстро потушили. Пострадала только передняя часть автомобиля – обгорела краска на капоте, сгорело колесо и резиновые уплотнения. Рядом с автомобилем нашли емкость с зажигательной смесью. Место преступления осмотрел участковый оперуполномоченный, начал работать дознаватель.

Позже во вторник на мобильный телефон дагестанского представительства “Мемориала” пришло СМС-сообщение: “Вы по краю пропасти ходите. Закройтесь! В следующий раз вместе с вами офис подожгем ваш. Машина сигнал” (орфография сохранена. – Ред.).

“Это, вполне очевидно, очередной акт устрашения, – заявил руководитель программы “Горячие точки” Олег Орлов. – В отношении “Мемориала” продолжается запугивание, устрашение, то есть террор. Машину поджигала, возможно, какая-то местная шпана. Но любому непредвзятому человеку очевидно, что нанимателей этих поджигателей, организаторов преступления, стоит искать в Чеченской Республике”.

По словам Орлова, 20 января в чеченское село Курчалой на этом автомобиле ездил дагестанский адвокат. Юрист участвовал в следственных действиях по делу председателя чеченского подразделения организации Оюба Титиева, против которого сфабриковано дело о хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 УК).

Происшествие в Махачкале Орлов назвал “звеном одной цепи” с поджогом офиса “Мемориала” в Назрани и подбросом подозрительных предметов во время обыска в чеченском представительстве организации.

Вскоре после ареста Титиева в мессенджерах и соцсетях было распространено сделанное от лица “Исламского государства” видеообращение с призывом убивать правозащитников. Задержание Титиева, отмечал неизвестный на видео, повлекло давление на Россию со стороны международного сообщества, в частности США, а потому на руку исламистам. В этой связи он призвал единомышленников убивать известных правозащитников, поясняя, что общественное мнение будет относить эти преступления на счет Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Такая реакция, заключил он, позволит раскачать ситуацию в стране к мартовским президентским выборам. В правозащитном сообществе назвали вероятным, что на деле обращение представляет собой провокацию силовиков.