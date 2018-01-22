Понедельник, 22 января 2018

Саратовский главк ФСБ закрыло дело, возбужденное против 38-летнего жителя областного центра Юрия Балакшина, который, как утверждается, был боевиком “Исламского государства”. Об этом сообщают “Свободные новости” со ссылкой на управление спецслужбы.

Как говорится в публикации, Балакшин выехал в Египет для получения исламского образования и там подпал под влияние радикальных исламистов. Переехав в Сирию, заявляет спецслужба, россиянин вступил в джамаат “Бадр” – одно из подразделений ИГ. Основной функцией Балакшина была, по утверждению ФСБ, охрана складов на подконтрольной “Бадру” территории.

При бомбежке Балакшину оторвало часть левой ноги ниже колена. В госпитале исламисты убеждали раненого стать смертником, утверждает ФСБ. Однако к этому времени, далее говорится в публикации, россиянин разочаровался в ИГ, придя к выводу, что его сторонники “целенаправленно искажают ислам в свою пользу для оправдания совершаемых действий”.

В итоге Балакшин вернулся в Саратов – каким образом, не уточняется – и подал в ФСБ явку с повинной. Силовики открыли дело по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации), предусматривающей от 10 до 20 лет колонии. Судя по фото, приведенном в публикации, некоторое время саратовец содержался в медчасти СИЗО. Однако в итоге ФСБ дело прекратила. Спецслужба упомянула “деятельное раскаяние” Балакшина.

Примечание к статье 205.5 действительно предусматривает освобождение обвиняемых от уголовной ответственности, если они привлекаются по подобному делу впервые и при этом добровольно разрывают с террористической организацией.