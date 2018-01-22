Понедельник, 22 января 2018

Начальник московского главка СКР Александр Дрыманов участвовал в коррупционной схеме по освобождению из СИЗО “авторитета” Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного “вора в законе” Захария Калашова (Шакро Молодого). Об этом заявил в суде гособвинитель по делу главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, сообщает РИА “Новости”.

“В марте 2016 года Максименко был достоверно осведомлен, что руководитель ГСУСК Москвы Александр Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и руководитель следственного управления по ЦАО ГСУСК Москвы Алексей Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве от Смычковского, предприняли меры к решению вопроса об освобождении Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации преступлений”, – говорится в обвинительном заключении в отношении Максименко.

По словам прокурора Бориса Локтионова, Дрыманов, Никандров и Крамаренко установили порядок действий в отношении Кочуйкова, который заключался в “выделении в отдельное производство и передаче дела в следственное управление ЦАО СК Москвы, где деяния Кочуйкова будут переквалифицированы на менее тяжкое преступление, то есть самоуправство”. Никандров и Крамаренко “подготовили Дрыманову служебную записку о необходимости переквалификации действий Кочуйкова” и “изменении меры пресечения на не связанные с заключением под стражу при отсутствии на то законных оснований”, отметил прокурор.

“Дрыманов одобрил эти предложения и поручил Никандрову продолжить курирование расследование уголовного дела вопреки распределению обязанностей среди своих заместителей, установленных приказом ГСУСК Москвы”, – заявил в суде Локтионов.

Руководитель московского главка СКР сказал РБК, что ему “ничего не известно” о заявлении гособвинения по делу Максименко. От дальнейших комментариев он оказался.

В настоящий момент Дрыманов проходит по этому делу свидетелем. В сентябре сообщалось, что руководителя главка допрашивали по делу о взятках от Шакро. В июле 2016 года СМИ сообщили об отставке Дрыманова в связи с выходом на пенсию, однако позже эта информация была опровергнута.

Дело о взятках от Шакро ФСБ возбудила летом 2016 года. Тогда же в СИЗО были отправлены Никандров, Максименко и его зам Александр Ламонов. Им были предъявлены обвинения по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Как утверждает ФСБ, чиновники за взятку 200 тысяч долларов разваливали дело, возбужденное против Шакро после перестрелки, произошедшей в декабре 2015 года на Рочдельской улице в центре Москвы. В дальнейшем арестованным вменили еще ряд эпизодов, в том числе и о взятке за смягчении меры пресечения Итальянцу.

27 декабря 2016 года был задержан и в тот же день арестован новый фигурант дела Крамаренко. Он ушел из следственного ведомства как раз после возбуждения дела о взятках от Шакро и устроился в службу безопасности “Роснефти”.

16 января ФСБ сняла с Ламонова обвинения по основному делу о взятках от Шакро. Однако он остается под стражей по делу Итальянца.