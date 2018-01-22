Понедельник, 22 января 2018

Доступ к расследовательскому сайту Russiangate оказался заблокирован через несколько часов после появления там статьи о незадекларированной недвижимости директора ФСБ Александра Бортникова и его зама Сергея Смирнова. Об этом сообщила в своем твиттере главред сайта Александрина Елагина.

Никаких уведомлений, добавила журналистка, редакция от властей не получала.

“МБХ-медиа” передало, что сайт заблокировал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры. Издание сослалось на информацию, опубликованную в реестре на сайте РКН. Однако это ошибочные сведения: предписание Генпрокуратуры, упомянутое в реестре, датируется еще декабрем 2015 года.

Спустя несколько часов страница самой статьи стала недоступна даже через анонимайзеры. При попытке выйти на нее со сторонних ресурсов утверждается, что такой страницы не существует.

“Текст был удален без моего ведома технической службой по решению наших инвесторов, – написала Елагина. – Я никогда бы сама, своими ручками не удалила текст – особенно тот текст, из-за которого нас заблокировали. Мне этот текст может сейчас стоить работы (пока не ясно), а инвесторам, по ходу, не только (сложно вкладывать деньги в разоблачение паразитов, не так ли)”.

“Текст уже расшарен на Medium (странице издания в этой соцсети. – Ред.) в том виде, в котором был опубликован изначально”, – отметила главред.

В статье Светланы Зобовой “Бортниковка”: как глава ФСБ и его заместитель скрыли недвижимость в Сестрорецке” рассказывается, что Бортников с августа 2011 года владеет участком площадью 28 соток в дачном поселке в Сестрорецке – городе в черте Петербурга. Кадастровая стоимость участка составляет больше 48,6 миллиона рублей. При этом годовая зарплата силовика составляет от 5 до 11 миллионов рублей, в его декларациях дача в Сестрорецке не упоминается, а в 2017 году при обновлении Росреестра этот объект был вовсе исключен из базы данных.

Дача Смирнова, приобретенная им в том же августе 2011-го, находится рядом. Площадь участка составляет 26 соток, а его стоимость вместе со стоимостью построек равна примерно 27,3 миллиона рублей. Как и Бортников, Смирнов скрывает, что владеет дачей в Сестрорецке.