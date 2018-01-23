Вторник, 23 января 2018

Член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов, которого французские власти обвиняют в неуплате налогов, вернулся во Францию после короткой поездки в Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокурора Ниццы Жана-Мишеля Прэтра.

“Он вернулся в понедельник”, – сказал прокурор.

Во время трехдневной поездки в Россию Керимов встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В сообщении пресс-службы верхней палаты отмечалось, что Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться в Россию. При этом о содержании разговора Керимова с Матвиенко не сообщалось.

19 января суд во Франции разрешил Керимову совершить поездку в Россию с по 21 января включительно, чтобы навестить больного родственника. “Господину Керимову было разрешено следственным судьей съездить в Россию, чтобы посетить близкого родственника – брата или сводного брата. Разрешение на поездку действительно с сегодняшнего дня по воскресенье”, – сказал тогда Прэтр.

20 ноября 2017 года сразу по прибытии во Францию Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. 23 ноября суд освободил его под залог 5 миллионов евро с запретом покидать департамент Приморские Альпы. У сенатора изъяли российский паспорт и обязали его несколько раз в неделю отмечаться в полиции.

Керимову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с суммы в 400 миллионов евро путем занижения стоимости сделок с недвижимостью. Кроме того, Керимову вменена легализация незаконно ввезенных в страну средств в сумме от 500 до 750 миллионов евро. Часть этих средств, как утверждается, была ввезена во Францию наличными. Отмывались эти деньги именно через покупку недвижимости, считает следствие.

В общей сложности по делу Керимова во Франции обвинения предъявили тринадцати людям. Расследование началось еще в 2014 году. В ноябре по этому делу был арестован швейцарский финансист Александр Штудхальтер.

6 декабря апелляционный суд города Экс-ан-Прованс после апелляции прокуратуры увеличил Керимову сумму залога до 40 миллионов евро. Также миллиардера обязали переехать в Ниццу – он жил за ее пределами.

12-го числа того же месяца генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что дело Керимова может быть расследовано и на родине, и сообщил, что во Францию уже направлен соответствующий запрос. Действия французских властей чиновник назвал “неправильными”. “Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы, поскольку он представляет интересы большой группы населения, он сенатор, избранный человек, – пояснил Чайка. – Формируется не совсем правильная практика, когда люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы, даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении”.

25 декабря Матвиенко объявила, что верхняя палата обратилась к французским властям с просьбой разрешить Керимову вернуться в Россию под гарантии Москвы в том, что он “будет приезжать во Францию, как только его будут приглашать, и будет продолжать сотрудничать с органами следствия”. Обращение было направлено после письма президиума парламента Дагестана, который попросил “оказать содействие”, чтобы Керимов мог как сенатор “защищать права граждан Дагестана”.