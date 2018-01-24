Среда, 24 января 2018

Россия стремится скрывать данные о применении химического оружия войсками сирийского диктатора Башара Асада. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США Никки Хейли, сообщает Центр новостей ООН.

На прошлой и на этой неделе стало известно о новых химатаках в Восточной Гуте. “Это нападение с применением хлорина было совершено именно в том месте, которое режим Асада пытается захватить военным путем”, – подчеркнула постпред США.

“Мы знаем, что в течение многих лет Россия в тех случаях, когда ее сирийские друзья использовали эти презренные орудия войны, смотрела в другую сторону. Россия причастна к зверствам режима Асада. Скажет ли сегодня Российская Федерация хоть что – нибудь о страданиях, вызванных варварскими действиями Асада? Потребуют ли они от него ответа? Конечно, нет. Они этого не делают никогда”, – сказала Хейли.

Постпред Франции проинформировал членов Совбеза о том, что во вторник в Париже 24 страны согласовали совместную инициативу о намерении продолжать борьбу с безнаказанностью за применение химического оружия в Сирии.

Российский постпред Василий Небензя в свою очередь предложил создать новый следственный орган по установлению фактов, связанных с применением отравляющих веществ в Сирии и представил проект резолюции по этому вопросу. По словам Небензи, новый орган “должен быть профессиональным и деполитизированным”. Он должен заменить Совместный механизм Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН по расследованию использования химоружия в Сирии, который, по словам российского дипломата, “стал инструментом политических манипуляций” и “полностью дискредитировал себя”.

Хейли выступила с критикой российской инициативы. “Россия собрала нас всех почти без предварительного уведомления, а затем выступила с предложением, которое, как она надеется, отвлечет внимание от новой французской инициативы по обеспечению ответственности тех, кто применяет химическое оружие”, – заявила постпред США. По ее словам, у России “нет никакого права” учить Совет Безопасности тому, как добиться прекращения применения химоружия в Сирии. Хейли напомнила, что в прошлом году Москва трижды прибегала к вето, “убившему” Совместный механизм расследования.

Срок действия мандата СМР истек 18 ноября. За месяц до этого в ООН трижды поднимался вопрос о продлении работы миссии, однако все три раза Россия налагала вето на документ.

24 октября Москва заблокировала принятие резолюции, предложенной США.

16 ноября Россия наложила вето на второй проект, также внесенный Вашингтоном. При этом 11 из 15 членов Совбеза ООН документ поддержали. В то же время альтернативный проект резолюции, предложенный самой Москвой, не набрал девяти голосов – минимума, необходимого для одобрения. Российский документ поддержали только Китай, Боливия и Казахстан, тогда как семь государств – членов Совбеза выступили против, а еще четыре страны при голосовании воздержались.

18 ноября, в день окончания мандата СМР, был рассмотрен третий проект, внесенный Японией. Этот документ предусматривал лишь техническое продление мандата лишь на месяц, за который предполагалось выработать более четкие параметры работы экспертов. Москва заблокировала и эту инициативу. Небензя назвал СМР структурой, которая “два года подряд штампует бездоказательные обвинения против Сирии”. “Любое продление мандата СМР возможно для нас лишь при условии исправления фундаментальных недостатков в его работе. Иначе быть не может – после того, как руководство механизма, покрывшее себя позором своим фиктивным расследованием эпизода с применением зарина в Хан-Шейхуне, поставило подписи под голословными обвинениями против Сирии”, – заявил чиновник.

Между тем Хейли указала, что текст новой резолюции был “практически идентичен” тексту ранее отклоненного российского проекта, а включенные в него поправки совпадали с теми, которые сама Москва предложила при обсуждении одного из американских вариантов. Это означает, что Россия в действительности и не собиралась продлевать мандат экспертов, заключила Хейли.