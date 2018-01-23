Вторник, 23 января 2018

Советский райсуд Улан-Удэ санкционировал арест двух подростков, обвиняемых в соучастии в нападении на учеников школы № 105. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

“После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму – 14 лет. Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений. Фигурантам уже предъявлено обвинение”, – говорится в сообщении.

Сам нападавший, пытавшийся покончить с собой, находится в больнице. “В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, – отмечают в СКР. Двое пострадавших по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

19 января в школе № 105 в военном поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ девятиклассник ранил пятерых учеников и учительницу. “По версии следствия, учащийся 9 класса указанной школы во время урока в 7-м классе, бросил в кабинет бутылку с воспламеняющейся жидкостью. После возгорания нападавший нанес удары штык-ножом и топором учителю и пятерым ученикам. Как полагает следствие, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками школы”, – сообщили в СКР.

Одна школьница, пострадавшая в результате нападения, находилась в коме с черепно-мозговой травмой и рассеченной щекой. Еще одной девочке нападавший отрубил пальцы. В Улан-Удэ прилетели врачи из Петербурга, которые прооперировали пострадавших.

СКР возбудил дела по части 3 статьи 30 – пунктам “а” и “в” части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух и более малолетних лиц; от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы) и статье 293 (халатность). Расследованием занимается главное следственное управление ведомства.

Первоначально следствие считало, что подросток действовал один. При этом отмечалось, что он пытался подговорить приятелей стать своими сообщниками, но те отказались.

Как сообщали источники “Интерфакса”, следствие рассматривает версию связи нападения с двумя другими случаями драк с пострадавшими в школах, произошедшими на прошлой неделе, “посредством социальных сетей”. Также изучается версия о приверженности нападавшего к “криминальной субкультуре АУЕ (“Арестантский уклад един”. – Ред.)”. После нападения Роскомнадзор стал блокировать группы в соцсетях, “побуждающие к насилию в школах”.

В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случившемся виноват интернет, назвав всемирную сеть “злом”. “Интернет несет очень много добра, но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которое в том числе и иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом. Поэтому здесь есть вопросы”, – сказал чиновник.

В понедельник глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что всем шестерым пострадавшим будет выплачена компенсация в 400 тысяч рублей.