Среда, 24 января 2018

В конце прошлого года хозяева съемного жилья дождались роста интереса к их квадратным метрам со стороны арендаторов. Почти на 11% увеличился рынок, что в два раза больше по сравнению с предыдущим периодом, поэтому теперь снять в Ханты-Мансийске квартиру очень просто: все предложения представлены в агентствах недвижимости. Разумеется, сегмент арендного жилья всегда подвержен колебаниям: он падает при неблагоприятной экономической ситуации в стране или растет в зависимости от сезона, к примеру, когда осенью студенты активно ищут себе комнату для проживания на учебный период или с завершением отпусков люди покидают курортные города.

Может ли подобная информация свидетельствовать, что рынок недвижимости выходит из застоя и кризисного состояния? Риелторы не спешат радоваться, цифры пока говорят обратное: самые ходовые для аренды “однушки” подорожали всего на пару процентов, это незначительное колебание на уровне погрешности. Рост стоимости найма “двушек” тоже чуть-чуть изменился, что говорит о наличии у людей желания снимать жилье, но только самое дешевое и удобное.

Тем временем в Минстрое выступили с интересной инициативой: чиновники хотят назначить налоговый вычет арендаторам квартир, точно такой же, как и для покупателей жилплощади. Идея в том, что сейчас каждый, кто приобретает жилье, может получит 13% от уплаченной суммы, но если, разумеется, захочет воспользоваться таким правом. В Минстрое предложили распространить это правило на тех, кто квартиру не покупал, но пользуется арендой. То есть государство будет возвращать вам часть денег при найме жилья, пока не наберется определенная сумма, которая установлена в размере 2 млн. рублей. При нынешних ценах, учитывая заданные размеры налогового вычета, можно спокойно жить в съемной квартире в течение нескольких лет даже в столице. А в небольших городах гораздо дольше, платя за съемное жилье совсем немного. Правда, чтобы оформить подобный вычет, арендатор должен быть официально где-то трудоустроен и обязан заключить договор с арендодателем. Минстрой не зря пошел на столь хитрый ход, потому что подписание налогового договора в будущем поможет легализовать хозяев частных квартир, которые зарабатывают на жизнь тем, что сдают их в аренду. Лишь время покажет, станет ли новшество популярным на рынке недвижимости, но от появления подобного вычета съемщики жилья точно выиграют и сэкономят значительную часть средств.