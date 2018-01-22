Понедельник, 22 января 2018

Судья Мещанского райсуда Москвы Ирина Афанасьева удовлетворила административный иск Минюста о ликвидации фонда “Пятое время года” – юридического лица президентской кампании Алексея Навального. Об этом сообщает “Медиазона”.

Аргументы, приведенные представителями фонда Иваном Ждановым и Вячеславом Гимади, Афанасьева проигнорировала.

Решение вступает в силу через 30 суток. Между тем, как вечером написал в своем твиттере директор “Пятого времени года”, начальник федерального избирательного штаба Навального Леонид Волков, “Альфа-банк” уже сейчас заблокировал счет фонда. Как следует из скриншота, приведенного Волковым, на счету находилось около 1,46 миллиона рублей.

От лица “Пятого времени года” заключались договоры об аренде помещений штабов, техники для митингов и о печати агитации; туда же поступали пожертвования сторонников Навального. В этой же организации трудоустроены функционеры избирательных штабов.

Об иске Минюста стало известно 15 января. Ведомство обратилось в суд по итогам проверки, проведенной в конце прошлого года.

В тот же день, 15-го числа, фонд подал в Гагаринский райсуд Москвы иск к Минюсту. Он требовал признать проверку, проведенную ведомством, незаконной, а ее результаты – соответственно аннулировать. Однако в среду суд отказал в приеме иска фонда.

“Обычно когда Минюсту не нравятся какие-то НКО, то их ликвидируют через долгую волынку – сначала требования исправить нарушения, потом предупреждения, потом приостановления, и т. д., – отмечал сам Навальный. – А тут – сразу ликвидировать. Это незаконно”.

Из материалов, приложенных к иску чиновников, добавил политик, следует, что “в операции с целью прикрыть нашу региональную сеть” участвует около десятка структур – наряду с Минюстом и прокуратурой это ФСБ, МВД, Центризбирком, Росфинмониторинг, Роскомнадзор, Федеральная налоговая служба, а также департамент национальной политики и комитет общественных связей мэрии Москвы.

“В этой же папке, – продолжил Навальный, – какие-то адские статьи LifeNews, обращения анонимных граждан, посты и скриншоты… И очень смешно, что основанием для начала проверки стало письмо губернатора Кемеровской области (Амана Тулеева. – Ред.), которому, в свою очередь, написали письмо некие анонимные арендаторы. Они пожаловались на “сборища нигде не работающих людей, несущих газеты и листовки Навальному”. Прокурор Кемеровской области (Павел Бухтояров. – Ред.) сразу отписал в Москву, в Москве создали (легализовали) специальную группу, занимающуюся нами”.

25 декабря 2017 года ЦИК отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению Навального в президенты, сославшись на наличие у политика условной судимости по делу “Кировлеса”. Между тем Навальный указывал, что часть 3 статьи 32 Конституции лишает избирательного права только граждан, находящихся в местах лишения свободы, но не тех, кто отбывает условные сроки. Однако Верховный суд подтвердил отказ.

16 января сообщалось, что политик обратился в Конституционный суд с требованием признать норму закона об избирательных правах, которой чиновники обосновали свой отказ, не соответствующей Основному закону. Однако 18-го числа КС отказал в рассмотрении жалобы.

После решения ЦИКа Навальный объявил о подготовке всероссийской акции протеста против неконкурентных выборов. Акция запланирована на воскресенье, 28 января. Суть “забастовки избирателей”, пояснил политик, состоит в том, чтобы не признавать “переназначение Путина” выборами, бойкотировать их и агитировать за бойкот других граждан, а также организовать наблюдение на участках, чтобы не допустить фальсификации явки. “Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка”, – заметил оппозиционер.

В четверг мэрия Москвы предложила Навальному перенести столичную акцию 28 января с Тверской улицы в северо-западный район Щукино. Политик ответил отказом.