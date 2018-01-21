Воскресенье, 21 января 2018

Московская студентка Варвара Караулова, отбывающая срок четыре с половиной года общего режима по делу о попытке примкнуть к “Исламскому государству”, направила Владимиру Путину ходатайство о помиловании. Об этом сообщает “Эхо Москвы” со ссылкой на Павла Караулова, отца осужденной.

На днях “МБХ-медиа” передавало, что в конце прошлого года Караулова обратилась к омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой поддержать ее ходатайство. Некоторое время назад чиновница посетила осужденную в ИК-1 в Вологде. По итогам этой встречи, утверждало издание со ссылкой на некий источник в аппарате Москальковой, омбудсмен приняла благоприятное для Карауловой решение.

Подписание Путиным указа о помиловании ряда осужденных ожидается в конце января.

27 мая 2015 года 19-летняя на тот момент Караулова – студентка второго курса философского факультета МГУ, увлекшаяся идеями радикального ислама, – ушла из дома. 4 июня того же года россиянку задержали в турецком городе Килис у границы с Сирией, а неделю спустя доставили в Москву.

СКР провел доследственную проверку по фактам возможного участия Карауловой в деятельности экстремистского сообщества и ее вербовки. В конце июля 2015-го дело по итогам проверки решено было не возбуждать. После этого студентка сменила имя и фамилию, получив документы на имя Александры Ивановой.

Однако 23 октября того же года ФСБ возбудила против Карауловой дело по части 1 статьи 30 – части 2 статьи 205.5 УК (приготовление к участию в деятельности террористической организации). 27-го числа студентку задержали, а на другой день арестовали.

В деле было 14 томов. Бóльшую часть материалов составляла переписка Карауловой. Согласно фабуле дела, студентка по интернет-мессенджеру “вступила в контакт с неустановленным лицом”, чтобы примкнуть к группировке БАДР – одной из структур ИГ под командованием некоего Абдула Хакина. Как утверждается, став членом БАДР, Караулова “могла осуществить диверсионную деятельность на территории Сирии и Европы путем самоподрывов”. Обвинение подчеркивало, что Караулова знает иностранные языки и имеет боевую подготовку.

Сама Караулова на слушаниях в Московском окружном военном суде вину не признала. Она настаивала, что в Сирию отправилась к любимому мужчине, а не для вступления в ИГ. В последнем слове подсудимая попросила о снисхождении и назвала свои действия “большой ошибкой”. “Мне кажется, я уже достаточно наказана и мечтаю искупить свою вину”, – подчеркнула Караулова. Также она принесла извинения ФСБ.

Приговор по делу вынесла 22 декабря 2016 года коллегия МОВСа под председательством Александра Абабкова. Три месяца спустя, 22 марта 2017-го, Верховный суд подтвердил срок осужденной.

Защита Карауловой в разное время направила в ЕСПЧ две жалобы. Первая касается нарушений, допущенных ФСБ во время следствия по делу. Вторая оспаривает приговор, вынесенный студентке.