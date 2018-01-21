Воскресенье, 21 января 2018

Судья Кировского райсуда Астрахани Ольга Иванова постановила освободить болотного узника Максима Панфилова из областной психбольницы, назначив ему амбулаторное лечение. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на Марию Куракину, адвоката политзека.

Решение принято по рекомендации самих психиатров, вынесенной 15 января по итогам медосвидетельствования Панфилова. Лица, помещенные на принудительное лечение, проходят такие освидетельствования раз в полгода, после чего медики обращаются в суд с ходатайствами о продлении пациентам стационарного лечения или переводе их на лечение амбулаторное. В середине января истекли первые полгода пребывания политзека в стационаре.

Слушания проходили в закрытом режиме. Адвокат Куракина на заседании указала, что синдром Туретта, которым страдает Панфилов, не мешает ему вести нормальный образ жизни и работать. В действительности синдром Туретта является нервным, а не психическим заболеванием.

В свою очередь, психиатры на слушаниях заявили, что за полгода пребывания Панфилова в стационаре его состояние значительно улучшилось.

Если прокурор не опротестует решение судьи Ивановой, через 10 дней Панфилова освободят. Он должен будет наблюдаться у психиатра по месту жительства.

32-летний астраханец Панфилов – последний фигурант Болотного дела, остающийся в заключении.

Панфилов сочувствовал левым силам. Он специально приезжал в Москву для участия в Марше миллионов 6 мая 2012 года. Тогда он был задержан и оштрафован на 500 рублей по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Вернувшись домой, Панфилов, по словам его матери Марины Данилкиной, общественной деятельностью не занимался.

7 апреля 2016 года астраханца задержали в собственной квартире и доставили в Москву. На другой день он был арестован. Ему вменили стандартные для Болотного дела часть 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти).

Как утверждалось, на Болотной площади Панфилов сорвал шлем с омоновца Владимира Филиппова, причинив ему физическую боль. Между тем адвокат Сергей Панченко, вместе с Куракиной защищавший политзека, отмечал, что шлем на Филиппове застегнут не был, а потому от вменяемых политзеку действий силовик испытать боль в любом случае не мог.

Сам Панфилов ни на следствии, ни позже, в процессе, вину не признал. “Я считаю, что 6 мая было нарушено мое право на свободу собраний. Мое и других людей, которые там были”, – подчеркнул он на суде.

В заключении Панфилов месяцами не получал необходимого лечения от своей болезни, и его состояние серьезно ухудшилось. Между тем стационарная психэкспертиза, проведенная в Центре им. Сербского, объявила политзека невменяемым. На этом основании СКР потребовал освободить Панфилова от наказания и отправить его на принудлечение в психбольницу.

Именно такое решение и вынесла 29 марта 2017 года судья Замоскворецкого райсуда Москвы Елена Аверченко. 22 июня Мосгорсуд оставил это постановление в силе.