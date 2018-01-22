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Россия требовала отдать кантон Африн Асаду, обещая за это предотвратить нападение Турции

Понедельник, 22 января 2018

Россия требовала от лидеров Рожавы (Сирийского Курдистана) отдать кантон Африн под контроль диктатора Башара Асада, а взамен обещала предотвратить нападение Турции на курдские территории. Такую информацию в воскресенье сообщило AP со ссылкой на Бадрана Чию Курда, советника администрации Рожавы.

Африн находится во вражеском окружении. С одной стороны он граничит с территориями, занятыми Асадом, с другой – с участками, которые контролирует поддерживаемая Турцией и Западом Свободная сирийская армия.

Курдский чиновник Ильхам Ахмад отметил, что свое требование Москва высказала в ультимативной форме: либо Рожава отдает Асаду Африн, либо ей придется иметь дело с турками. В этой связи собеседник агентства прямо назвал Россию ответственной за нападение Турции на курдский кантон.

Схожую информацию сообщил и еще один представитель администрации Рожавы. Он рассказал, что за несколько дней до турецкого вторжения курды провели две встречи с россиянами.

Все трое чиновников рассказали, что Рожава на требование Москвы ответила отказом, заверив, что даст отпор Турции.

В понедельник Сиханок Дибо – советник руководства Партии демократического союза (PYD), одной из ведущих политических сил Рожавы, – подтвердил РБК информацию о требованиях Москвы. Отказ Курдистана передать территории Асаду чиновник объяснил тем, что “это никак не способствует решению сирийского конфликта”.

Кто именно с российской стороны вел переговоры с Рожавой, Дибо уточнить отказался.

Чиновник также сообщил, что PYD не будет участвовать в намеченном на 30 января в Сочи “конгрессе сирийского национального диалога” и не станет выполнять никаких договоренностей, к которым придут участники этой встречи. До начала турецкой агрессии, отмечает РБК, Дибо неоднократно заявлял, что PYD готова участвовать в сочинском конгрессе и ведет с Москвой переговоры на этот счет.

Собеседник издания добавил, что теперь его партия выработает новую политику в отношении России с учетом того, что Москва “дала зеленый свет” Анкаре, “позволив турецкой авиации бомбить Африн”, а 20 января, в первый день агрессии, вывела своих военных из кантона.

Командование YPG в Африне уже тогда выступило с заявлением, в котором среди прочего говорилось: “Мы знаем, что без позволения мировых держав и прежде всего России, войска которой находятся в Африне, Турция не смогла бы начать воздушные атаки на гражданское население кантона. Таким образом, мы считаем Россию ответственной в той же мере, что и Турция, и объявляем Москву сообщницей Анкары в убийствах мирных жителей региона”.

Турция напала на Рожаву в 17 часов субботы. Первые несколько часов велись лишь воздушные атаки на Африн. Однако в воскресенье утром премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что на территорию курдской автономии вторглись турецкие танки.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении изгнать YPG со всей территории Рожавы. В Анкаре утверждают, что PYD является крылом действующей в Турции Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти объявили террористической организацией и на этом основании запретили.

В операции “Оливковая ветвь”, как в Анкаре называют агрессию против курдской автономии, участвует также Свободная сирийская армия.

Через несколько часов после начала бомбардировок Рожавы расположенный у границы с Сирией турецкий город Килис был обстрелян ракетами с территории соседней страны. По данным Reuters, ранения получили десятки человек. В понедельник Doğan сообщило, что из Сирии был обстрелян также южный ил Хатай. В результате этой атаки погиб один человек, пострадали еще двое или трое.