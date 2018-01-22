Понедельник, 22 января 2018

Россия требовала от лидеров Рожавы (Сирийского Курдистана) отдать кантон Африн под контроль диктатора Башара Асада, а взамен обещала предотвратить нападение Турции на курдские территории. Такую информацию в воскресенье сообщило AP со ссылкой на Бадрана Чию Курда, советника администрации Рожавы.

Африн находится во вражеском окружении. С одной стороны он граничит с территориями, занятыми Асадом, с другой – с участками, которые контролирует поддерживаемая Турцией и Западом Свободная сирийская армия.

Курдский чиновник Ильхам Ахмад отметил, что свое требование Москва высказала в ультимативной форме: либо Рожава отдает Асаду Африн, либо ей придется иметь дело с турками. В этой связи собеседник агентства прямо назвал Россию ответственной за нападение Турции на курдский кантон.

Схожую информацию сообщил и еще один представитель администрации Рожавы. Он рассказал, что за несколько дней до турецкого вторжения курды провели две встречи с россиянами.

Все трое чиновников рассказали, что Рожава на требование Москвы ответила отказом, заверив, что даст отпор Турции.

В понедельник Сиханок Дибо – советник руководства Партии демократического союза (PYD), одной из ведущих политических сил Рожавы, – подтвердил РБК информацию о требованиях Москвы. Отказ Курдистана передать территории Асаду чиновник объяснил тем, что “это никак не способствует решению сирийского конфликта”.

Кто именно с российской стороны вел переговоры с Рожавой, Дибо уточнить отказался.

Чиновник также сообщил, что PYD не будет участвовать в намеченном на 30 января в Сочи “конгрессе сирийского национального диалога” и не станет выполнять никаких договоренностей, к которым придут участники этой встречи. До начала турецкой агрессии, отмечает РБК, Дибо неоднократно заявлял, что PYD готова участвовать в сочинском конгрессе и ведет с Москвой переговоры на этот счет.

Собеседник издания добавил, что теперь его партия выработает новую политику в отношении России с учетом того, что Москва “дала зеленый свет” Анкаре, “позволив турецкой авиации бомбить Африн”, а 20 января, в первый день агрессии, вывела своих военных из кантона.

Командование YPG в Африне уже тогда выступило с заявлением, в котором среди прочего говорилось: “Мы знаем, что без позволения мировых держав и прежде всего России, войска которой находятся в Африне, Турция не смогла бы начать воздушные атаки на гражданское население кантона. Таким образом, мы считаем Россию ответственной в той же мере, что и Турция, и объявляем Москву сообщницей Анкары в убийствах мирных жителей региона”.

Турция напала на Рожаву в 17 часов субботы. Первые несколько часов велись лишь воздушные атаки на Африн. Однако в воскресенье утром премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что на территорию курдской автономии вторглись турецкие танки.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении изгнать YPG со всей территории Рожавы. В Анкаре утверждают, что PYD является крылом действующей в Турции Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти объявили террористической организацией и на этом основании запретили.

В операции “Оливковая ветвь”, как в Анкаре называют агрессию против курдской автономии, участвует также Свободная сирийская армия.

Через несколько часов после начала бомбардировок Рожавы расположенный у границы с Сирией турецкий город Килис был обстрелян ракетами с территории соседней страны. По данным Reuters, ранения получили десятки человек. В понедельник Doğan сообщило, что из Сирии был обстрелян также южный ил Хатай. В результате этой атаки погиб один человек, пострадали еще двое или трое.