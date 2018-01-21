Воскресенье, 21 января 2018

Владимир Путин снял Александра Грушко с должности постпреда России при НАТО. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Другим указом Путин назначил Грушко на должность замглавы МИДа. Этот пост чиновник уже занимал в 2005-2012 годах, до отправки на работу в Брюссель.

Новый постпред при НАТО пока не назначен. По информации “Коммерсанта”, должность может занять директор департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин.

Грушко 62 года; он сын Виктора Грушко, который в 1989-1991 годах был зампредом, а позже в 1991-м – первым зампредом КГБ СССР. В 1977-м Грушко-младший окончил МГИМО. Работал, в частности, в посольствах СССР в Нидерландах и Бельгии. В 1996-2000 годах возглавлял российскую делегацию по вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями на переговорных форумах в Вене; представлял Москву в совместной консультативной группе по Договору об обычных вооруженных силах в Европе и в консультативной комиссии по открытому небу на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. В 2002-2005 годах возглавлял тот же департамент МИДа, которым сейчас руководит Келин.