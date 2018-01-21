Воскресенье, 21 января 2018

Правительство обязало администрации мессенджеров при взаимодействии с ФСБ обеспечивать “неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам”. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева, датированное 18 января, в понедельник опубликовано на официальном портале правовой информации.

Это же постановление запрещает использовать для сотрудничества с ФСБ “программно-технические средства”, находящиеся за рубежом.

Также правительство вменило администрациям мессенджеров в обязанность предоставлять ФСБ удаленный доступ к своим информационным системам в срок не позже трех месяцев с момента получения соответствующего запроса.

30 июля 2017 года Владимир Путин подписал закон о запрете анонимности в мессенджерах. Документ устанавливает, что пользователи этих сервисов должны в обязательном порядке проходить идентификацию. Также администрациям мессенджеров запрещено передавать “информацию, распространяемую с нарушением законодательства” – такие сообщения должны блокироваться после получения соответствующих уведомлений от государства.

За нарушение закона мессенджерам грозит блокировка в судебном порядке.