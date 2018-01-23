Вторник, 23 января 2018

Президент США Дональд Трамп подписал закон, продлевающий финансирование работы федерального правительства США до 8 февраля, сообщает CNN. Таким образом, продолжавшийся три дня shutdown закончился.

До этого законопроект одобрил Сенат 81 голосом против 18, а позже Палата представителей – 266 голосов против 150.

Законопроект включает в себя шестилетнее финансирование страховой программы в сфере охраны здоровья детей (Children’s Health Insurance Program, CHIP). При этом документ не предусматривает выделение средств на иммиграционные программы, в частности, на программу помощи несовершеннолетним детям незаконных мигрантов (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals), принятой при президенте Бараке Обаме.

Демократы согласились принять законопроект при условии, что вопрос о средствах на иммиграционные программы будет рассмотрен до 8 февраля.

В понедельник Трамп заявил, что готов к соглашению по проблеме иммиграции, только если оно пойдет на пользу стране. “Мы заключим долгосрочное соглашение по иммиграции, если – и только если – оно будет хорошим для страны”, процитировала слова президента пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

В США бюджетный год начинается в октябре. Осенью 2017 года законопроект о бюджете принят не был. Финансирование правительства поддерживается с помощью резолюций длительностью несколько недель.

В ночь на 20 января Сенат не поддержал законопроект о продлении финансирования работы правительства. За несколько часов до полуночи, когда истекал срок предыдущего продления, было проведено голосование по уже одобренному Палатой представителей новому законопроекту. Однако он не смог набрать необходимых 60 голосов. Против проголосовали большинство сенаторов-демократов. В числе противников законопроекта оказались также несколько республиканцев.

В результате федеральные ведомства были вынуждены отправить большую часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Такая ситуация называется shutdown. В этом случае продолжат работу в полном объеме большая часть военных, спасатели, чиновники, обеспечивающие неотложную медицинскую помощь, нацбезопасность, работу электросетей, безопасность полетов и т.п. Однако в учреждениях, относящихся к сферам здравоохранения, обороны и транспорта, на работу выходит только половина сотрудников. Остальные ведомства закрываются.

Демократы отказались поддержать резолюцию, требуя принять меры для защиты детей нелегальных мигрантов от депортации из-за отмены Трампом программы DACA.

Трамп обвинил Демпартию в том, что вопросы защиты нелегальных мигрантов волнуют ее больше, чем безопасность страны. “Демократы гораздо больше обеспокоены нелегальными мигрантами, чем нашими великими военными и безопасностью на южной границе. Они могли бы легко пойти на соглашение, но вместо этого решили поиграть в shutdown-политику”, – написал президент в Твиттере.

Это был первый shutdown в истории США в условиях, когда одна партия контролирует и Белый Дом, и обе палаты Конгресса. Предыдущая остановка работы правительства произошла осенью 2013 года. Она продолжалась 16 дней.