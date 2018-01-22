Понедельник, 22 января 2018

Керченский горсуд аннексированного Крыма приговорил местного жителя В. Кухаренко к двум с половиной годам условно со штрафом 50 тысяч рублей по делу об экстремизме и хранении патронов и тротиловой шашки. Об этом сообщает “Новый Севастополь” со ссылкой на крымский главк ФСБ.

55-летний Кухаренко был объявлен виновным по части 1 статьи 282 (возбуждение национальной ненависти либо вражды к русским), части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия) и части 1 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки).

Дело возбудил городской отдел СКР по материалам ФСБ. Как утверждается, в мае – октябре 2016 года керчанин со своего мобильника, используя приложение – интернет-радиостанцию, распространял антирусские заявления. Кроме того, говорится в деле, осужденный хранил у себя дома патроны и тротиловую шашку, найденные на городском пляже еще в 1990-х годах.

Сообщается, что Кухаренко полностью признал вину и заявил о раскаянии.

Приговор уже вступил в силу. Как можно предположить, процесс прошел в особом порядке, а на апелляцию осужденный не подавал: об отправке дела в суд СКР, не называя имени обвиняемого, сообщил лишь 20 декабря 2017 года, а на сайте верховного суда аннексированного Крыма информация о рассмотрении апелляционной жалобы на приговор отсутствует.

Приговоры по уголовным делам, если осужденные не подают апелляционных жалоб, вступают в силу через 10 дней. Таким образом, процесс Кухаренко прошел либо в последних числах декабря, либо в первой половине января. Точную дату заседания в открытых источниках установить не удается, поскольку на сайте Керченского горсуда, как и других городских и районных судов аннексированного Крыма, после проведенного несколько недель назад апгрейда ссылка “Поиск информации по делам” не работает.