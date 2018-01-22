Понедельник, 22 января 2018

За 2017 год внутренний долг России, выраженный в госбумагах, увеличился на 1 триллион 146,78 миллиарда рублей или на 18,8 процента. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

На 1 января 2018 года сумма внутреннего составляла 7 триллионов 247,1 миллиарда рублей. Год назад оценивалась в 6 триллионов 100,3 миллиарда рублей.​

Наибольшая часть , долга, 59,1 процента, приходится на облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированным доходом. Еще 24,1 процента составляют ОФЗ с переменным купонным доходом.

В прошлом году через размещение гособлигаций Минфин привлек в российский бюджет 1,75 триллиона рублей. Были погашены бумаги на сумму погашения бумаг на 632,9 миллиарда. Расходы бюджета на обслуживание госдолга в прошлом году министерство оценило в 527,6 миллиарда. Таким образом, чистые поступления в федеральный бюджет по операциям с рублевыми госбумагами в 2017 году составили 595,9 миллиарда рублей.

Внутренний госдолг России, выраженный в ценных бумагах, формируется с 1993 года и постоянно увеличивается. В последний раз резкий скачок произошел в 2015 году, когда долг вырос с 4,4 до 5,5 миллиарда рублей.

С 1 января в России действует новый федеральный бюджет. В нем верхний предел государственного внутреннего долга был заложен на сумму в 10,5 триллиона рублей. При этом доходы бюджета были запланированы в размере около 15,26 триллиона рублей.

10 января Минфин объявил о ликвидации Резервного фонда. В декабре 2017 года, отметили в ведомстве, весь капитал фонда, хранившийся на валютных счетах в Сбербанке, – 7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов, то есть всего 1 триллион 420 миллионов рублей, – был “использован на покрытие дефицита федерального бюджета”.

Таким образом, теперь на счетах фонда “сформировались нулевые остатки”. С 1 февраля нынешнего года он формально прекратит существование. При этом ведомство ссылалось на принятый летом закон об объединении Резервного фонда и Фонда национального благосостояния

Объем Фонда национального благосостояния, также говорилось в сообщении, на 1 января нынешнего года был равен 3 триллионам 752,9 миллиарда рублей, или 65 миллиардам 150 миллионам долларов. В частности, на валютных счетах в Сбербанке размещены 15,65 миллиарда долларов, 15,14 миллиарда евро и 3,36 миллиарда фунтов из этих средств, а на депозитах во Внешэкономбанке – 222,47 миллиарда рублей и 6,25 миллиарда долларов.

Кроме того, средства ФНБ вложены в долговые обязательства иностранных государств, российские ценные бумаги, банковские привилегированные акции, а также помещены на депозиты в Внешторгбанк и Газпромбанк.