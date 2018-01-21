Воскресенье, 21 января 2018

Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону арестовал Анастасию Дейнеку, координатора регионального штаба Алексея Навального, на 8 суток, а функционера штаба Вадима Кобзева – на 10 суток за организацию прошедшего 24 декабря 2017 года сбора подписей членов инициативных групп за выдвижение Навального кандидатом в президенты. Об этом сообщается в ВК-группе “Команда Навального | Ростов-на-Дону”.

Как следует из расписания слушаний на сайте суда, Дейнеку арестовал судья Александр Бондарев, а Кобзева – Сергей Калитвинцев.

Кроме того, тот же Бондарев оштрафовал по этому же эпизоду на 75 тысяч рублей функционера штаба Леонида Санкина, а судья Алексей Попов назначил штраф 250 тысяч рублей журналисту Тимофею Мартыненко.

Все четверо привлекаемых были объявлены виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

Между тем, указывают в штабе, проведение подобных собраний не требует согласований с мэрией. “На мероприятии присутствовали представители региональной избирательной комиссии, и оно прошло строго в соответствии с законом”, – подчеркивается в посте.

“Поражает и вопиющая некомпетентность судьи: он утверждал, что 24 декабря Навальному уже было отказано в выдвижении и тем не менее мы все равно провели собрание”, – отметили оппозиционеры. О ком из трех судей идет речь, в публикации не уточняется.

“Важно: согласованная акция протеста 28 января состоится, несмотря на аресты сотрудников штаба”, – заключили активисты.

Собрания инициативных групп по выдвижению Навального прошли 24 декабря в 20 городах России. В Ростове за регистрацию политика подписались 800 человек при необходимом минимуме 500. Встреча прошла на центральной площади города – Театральной. По информации “Кавказского узла”, задержаний на мероприятии не было.

Между тем 25 декабря 2017 года ЦИК отказал в регистрации инициативной группы, сославшись на наличие у политика условной судимости по делу “Кировлеса”. Верховный суд подтвердил это решение, а Конституционный суд не принял к рассмотрению жалобу Навального на норму закона о выборах президента, приведенную чиновниками как основание отказа.

Днем в понедельник Мещанский райсуд Москвы по иску Минюста ликвидировал фонд “Пятое время года” – юридическое лицо кампании Навального. К ликвидации фонда было привлечено около десятка структур, в том числе ФСБ, МВД, Росфинмониторинг, Роскомнадзор.