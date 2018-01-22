Понедельник, 22 января 2018

В нейтральных водах в 100 милях (185 км) от побережья Северной Каролины американские военные обнаружили российский корабль-разведчик “Виктор Леонов”, сообщает CNN. Его сопровождение начали американский эсминец Cole и еще несколько судов.

По словам источников в военных кругах, несколько дней назад “Виктор Леонов” вышел из столичного порта в Тринидад и Тобаго. До этого он вел разведку в Карибском море.

В феврале-марте прошлого года российский корабль вел разведку у восточного побережья США, в частности, неподалеку от баз ВМС в Кинг-Бей, Норфолке, Нью-Лондоне и на мысе Канаверал. Основываясь на данных предыдущих лет, военные источники CNN предположили, что сейчас “Виктор Леонов” будет осуществлять разведывательную операцию у берегов США на протяжении 4-6 месяцев.

В октябре 2015 года The New York Times сообщила, что США обеспокоены тем, что российские подводные лодки и разведывательные корабли “агрессивно действуют” вблизи важных подводных кабелей, которые обеспечивают работу почти всего глобального интернета. При этом проблема перехвата российской разведкой сообщений, передаваемых по этим линиям связи, не стоит. Она была решена еще во времена холодной войны. Однако в периоды напряженности или конфликта российские корабли могут повредить кабели, опасаются американские военные. По их данным, российские корабли ищет уязвимые места на больших глубинах, где разрывы кабеля труднее найти и отремонтировать.

Хотя нет никаких доказательств того, что попытки перерезать кабель предпринимались, в США разрабатывают контрмеры на случай возникновения таких ситуаций. “Информация о том, что какая-то страна вторгается в коммуникационные кабели, всегда вызывает беспокойство. Однако в связи с засекреченным характером подводных операций, мы не комментируем детали”, – отметил пресс-секретарь ВМС США Уильям Маркс.

Незадолго до этого российский разведывательный корабль “Янтарь” находился в международных водах в районе военно-морской базы Кингс-бей в штате Джорджия. Корабль оснащен двумя глубоководными аппаратами, а также устройствами для резки подводных кабелей и вывода из строя различных датчиков. Затем корабль удалился по направлению к Кубе. Как отмечала The New York Times, в районе действий этого корабля проходят несколько важных подводных кабелей.