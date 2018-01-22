Понедельник, 22 января 2018

Общественный совет при Министерстве культуры намерен добиваться переноса на лето премьеры британского фильма “Смерть Сталина”. Об этом заявил один из членов совета Павел Пожигайло, сообщает РБК.

В понедельник в Минкульте организовали предварительный просмотр картины. Представители совета и ряд деятелей культуры, посмотревшие фильм, сочли его оскорбительным.

Согласно прокатному удостоверению, картина должна выйти 25 января. По мнению Пожигайло, новая дата начала проката позволит избежать выхода оскорбительного для ветеранов фильма накануне 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, которая будет отмечаться 2 февраля. Выход такой ленты, как “Смерть Сталина”, нежелателен и накануне выборов президента, считает член совета при Минкульте.

Кроме того, по мнению Пожигайло в картине также есть признаки нарушения российского законодательства. “В ленте оскверняются наши исторические символы – советский гимн, ордена и медали, – отметил он. – Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения”.

Однако замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что картина уже проверена и никаких нарушений нет. “Прокатное удостоверение не может быть выдано фильму, если в нем есть экстремистская пропаганда. Если оно все же выдано, значит, ленту уже отсматривали наши сотрудники и ничего не нашли”, – сказал чиновник.

17 января Минкультуры выдало кинокомпании “Вольга” прокатное удостоверение, где в качестве даты премьеры указано 25 января. По словам директора компании по маркетингу и кинотеатральной дистрибуции Елены Шнеерсон, в этот день картина выйдет в 30 столичных кинотеатрах, включая сетевые “Каро” и “Формулу кино”. Однако в понедельник стало известно, что “Смерть Сталина” не покажут муниципальные кинотеатры Екатеринбурга. По словам директора кинотеатра “Салют” Сергея Федякова, фильм “не имеет никакой ценности – ни художественной, ни исторической”.

Еще в сентябре Пожигайло заявлял о необходимости проверки фильма на предмет “провокации и удара по коммунистам”. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко называл ленту “мерзостью” и выразил надежду, что Минкульт не допустит ее выхода в прокат. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что фильм – “очередная форма психологической войны против нашей страны”.