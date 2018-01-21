Воскресенье, 21 января 2018

А дрессировщики бывают разными. Вот сейчас прозвенел третий звонок, и у нас будет номер с хищными животными, где в качестве дрессировщика выступает Андрей Широкалов. Раньше он был экономистом, работал на руководящих позициях в крупном банке и к цирку не имел никакого отношения. Как показывает практика, с животными может работать даже банковский сотрудник, если у него есть любовь к ним, большой талант, трудолюбие, целеустремленность и адекватность.

Эдгард Запашный, дрессировщик, директор Большого Московского государственного цирка

Когда папа был еще маленьким, его повели в цирк… Особенно ему понравился укротитель диких зверей. Он очень красиво одевался, очень красиво назывался, и его боялись все львы и тигры. У него был хлыст и пистолеты, но он ими почти не пользовался… стоило ему посмотреть на льва, и тот садился на тумбу, прыгал на бочку и даже притворялся мертвым, не вынося его взгляда. Оркестр играл туш, зрители хлопали в ладоши, все смотрели на укротителя, а он прижимал руки к сердцу и кланялся во все стороны. Это было великолепно! И папа решил, что он тоже станет укротителем.

Александр Раскин. “Как папа был маленьким”