Понедельник, 22 января 2018

Что представляет собой прекрасный и величественный город Москва, который является крупнейшим по количеству жителей Европы и России? Помимо всего прочего, этот город также является крупнейшим центром в таких сферах, как экономика, политика, наука, туризм и культура, информирует мфц москва официальный сайт.

Ежедневно сотни людей со всех уголков планеты Земля съезжаются в это великолепное место по различным поводам: бизнес-вопросы, учеба, работа или экскурсии. Для тех, кто приезжает в город именно по последнему поводу, создано огромное множество туристических маршрутов, которые позволяют за минимальное количество времени посетить все самые популярные достопримечательности.В планировании собственного маршрута стоит учесть и тот факт, что

Москва разделена на огромное количество районов, которые в свою очередь подразделяются на центральные и удаленные. Стоит отметить, что наиболее дешевое проживание, конечно же, на окраинах, а вот гостиницы Москвы 5 звезд по большей части расположены в центре. Лучше всего выбрать место проживания, соотносимое с определенной станцией метро.Возвращаясь к достопримечательностям, нужно сказать, что перечислять их можно очень долго, поэтому для начала стоит остановиться на самых основных.

Центр столицы украшает величественный город-крепость Кремль. На его территории расположены различные башни, храмы и дворцы. Экскурсия по Московскому Кремлю включает в себя посещение Благовещенского, Архангельского и Успенского соборов, Оружейной палаты, колокольни Ивана Великого и множества других исторических памятников архитектуры.

Для тех туристов, которые предпочитают посещениям исторических мест качественный шопинг, все дороги ведут главный Универсальный Магазин. Это своеобразный квартал, где помимо огромного количества магазинов и бутиков есть также и аптеки, и банковские отделения, и цветочные оранжереи. На деле, здание ГУМа также является одним из величайших памятников архитектуры столицы, построенное в девятнадцатом веке. Там есть удобная зона отдыха, которая совместила в себе кафе, рестораны, музыкальные площадки и художественную галерею. Месторасположение ГУМа – это Манежная площадь, которая располагается недалеко от Кремля и Александровского сада. Если уж и говорить о площадях, то самую известную из них – Красную площадь, никак нельзя обделить своим вниманием во время посещения Москвы.