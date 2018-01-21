Воскресенье, 21 января 2018

Председатель карельского отделения “Мемориала” Юрий Дмитриев, против которого сфабриковано дело об изготовлении детской порнографии, переведен по окончании стационарной психэкспертизы из Центра им. Сербского в московский СИЗО-2 “Бутырка”. Об этом в субботу сообщило “МБХ-медиа” со ссылкой на членов столичной ОНК.

О предстоящем переводе Дмитриева в “Бутырку” издание написало днем раньше. Адвокат политзека Виктор Ануфриев сообщал, что 19 января должен был встретиться со своим клиентом, однако фсиновцы отказали ему в допуске к Дмитриеву, сославшись на нехватку времени.

20-го числа члены ОНК посетили активиста в СИЗО. Зампред комиссии Ева Меркачева рассказала, что Дмитриев помещен в камеру общего корпуса, а не в психбольницу изолятора. Это, заметила она, позволяет заключить, что медики Центра им. Сербского не сочли политзека нуждающимся в принудительном лечении.

Заключение экспертизы, уточнил “МБХ-медиа” адвокат Ануфриев, будет готово через 10 дней. После этого слушания по делу Дмитриева, которые ведет судья Петрозаводского горсуда Марина Носова, продолжатся.

Член ОНК Евгений Еникеев рассказал, что, вероятнее всего, уже в понедельник политзека вернут из Москвы в Петрозаводск.

28 января, в день своего 62-летия, Дмитриев согласно декабрьскому решению судьи Носовой должен быть освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.

Дмитриев был задержан 13 декабря 2016 года и два дня спустя арестован. В окончательной версии обвинения активисту инкриминированы пункт “в” части 2 статьи 242.2 (использование лица моложе 14 лет для изготовления порнографических материалов), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии, а также статьи 135 (развратные действия) и 222 УК (незаконный оборот оружия).

Согласно фабуле дела, Дмитриев делал снимки обнаженной 11-летней приемной дочери Натальи, а также хранил дома обрез.

В действительности, отмечал адвокат Ануфриев, Дмитриев удочерил ребенка с замедленным развитием и ему рекомендовали периодически фотографировать девочку, чтобы фиксировать ее состояние. Эти снимки, подчеркивал юрист, хранились на домашнем компьютере Дмитриева; активист их не распечатывал, не публиковал и никому не пересылал.

Что же касается обреза, то Дмитриев несколько лет назад отобрал его у детей во дворе. При этом для стрельбы оружие уже не пригодно.

Политзек вину не признает.

Слушания по существу дела стартовали 1 июня 2017 года. Разбирательство проводится в закрытом режиме. 22 июня в процессе выступил один из ведущих российских сексологов Лев Щеглов. Он дал разгромную оценку экспертизы, проведенной по запросу следствия.

15 сентября судья Носова назначила повторную экспертизу фотографий из материалов дела. По настоянию Ануфриева снимки направили в Федеральный департамент независимой судебной экспертизы в Петербурге. Результаты исследования были оглашены 26 декабря. Эксперты однозначно назвали фото из дела непорнографическими.

После этого прокурор Петрозаводска Елена Аскерова, лично поддерживающая обвинение в процессе, потребовала провести третье исследование снимков. Тогда же она заявила о необходимости отправить политзека на стационарную психэкспертизу, чтобы установить, нуждается ли он в принудлечении. При этом амбулаторная экспертиза, проводившаяся в ходе следствия, не обнаружила у Дмитриева сексуальных извращений.

На другой день Носова удовлетворила ходатайства прокурора. Обследовать Дмитриева было решено в Центре им. Сербского; это же учреждение выбрали и для проведения третьей экспертизы фото. Такого решения добивался Ануфриев, тогда как Аскерова, как и в сентябре, настаивала на отправке снимков в лояльное прокуратуре агентство.

Уже 28 декабря Дмитриева доставили самолетом из Петрозаводска в Москву и поместили в “Бутырку”. По некоторым данным, позже в тот же день его перевели в Центр им. Сербского; во всяком случае, Новый год политзек встречал в этом заведении.