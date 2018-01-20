Суббота, 20 января 2018

В Саратове задержан мигрант из Узбекистана Атхамхон Ахмеров, который прошлым летом в Самаре ранил ножом двух оперативников ЦПЭ, пытавшихся схватить его по подозрению в экстремизме. Об задержании, проведенном в четверг, тогда же сообщила “Волга ньюс”.

На другой день информацию, не называя имени задержанного, подтвердил самарский главк СКР, куда Ахмерова доставили на допрос. По статье 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя) 25-летнему мигранту грозит от 12 лет колонии до пожизненного срока.

Ведомство заявило, что будет настаивать на аресте задержанного. Однако по состоянию на воскресенье на сайте Самарского райсуда Самары, который рассматривает ходатайства об арестах, подаваемые областным главком СКР, информации о заседании в отношении Ахмерова не появлялось.

По сведениям “Волги ньюс”, задерживал Ахмерова саратовский СОБР. Следственное ведомство утверждает, что собровцы оказывали лишь силовую поддержку, а проводили операцию полицейские из самарского и саратовского УМВД, а также узбекские силовики.

Атхамхон Ахмеров после задержания:

Оперативники ЦПЭ попытались задержать Ахмерова 2 августа 2017 года около 14 часов в одном из домов по Демократической улице на северной окраине города. Мигрант нанес каждому из силовиков как минимум по одному удару ножом в грудь и скрылся.

Обоих раненых доставили в больницу. Сообщалось, состояние одного из них тяжелое. Однако в итоге оба вылечились и сейчас продолжают работу в ЦПЭ.

Ахмеров, как сообщает СКР, был объявлен в международный розыск. Силовики на видео, сделанном после задержания, упоминают лишь федеральный розыск.

На момент августовского инцидента дело об экстремизме против мигранта возбуждено еще не было – его открыли лишь после возбуждения дела по 317-й статье. Второе дело квалифицировано по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Как утверждает СКР, в прошлом году Ахмеров в своем паблике в некоей соцсети опубликовал тексты, возбуждающие религиозную рознь.

“Волга ньюс” со ссылкой на неофициальный источник утверждала, что мигрант подозревался в вербовке самарских студентов в “Исламское государство”. Однако эта информация доверия не заслуживает, поскольку никакая из “террористических” статей УК Ахмерову не вменена.